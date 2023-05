Mala morska deklica, veliki rasistični izpadi

Mala morska deklica je epski pustolovski muzikal, ki temelji na zgodbi Hansa Christiana Andersena in istoimenskem animiranem filmu iz leta 1989. Zgodba spremlja morsko deklico Arielo, eno od sedmih hčera morskega kralja Tritona, ki jo navdušenje nad civilizacijo kopenskih ljudi pripelje do tega, da enemu reši življenje in se vanj zaljubi. Po pogodbi z morsko čarovnico se spremeni v človeka, nato pa ima tri dni časa, da poljub resnične ljubezni s princem za zmeraj spremeni njeno telo. To dogajanje ponudi idealno podlago za številne bohotno koreografirane glasbene točke, po katerih slovijo Disneyjevi filmi.

Bleščeča zvezdnica in splošna zmeda med drugimi

Glavno vlogo Ariele igra pevka in igralka Halle Bailey, ki je mednarodni uspeh doživela ob boku svoje sestre Chloe v njuni glasbeni skupini Chloe x Halle. Čeprav gre za njeno prvo veliko filmsko vlogo, Baileyjina karizma zasije že ob prvih podvodnih kadrih, ko prvič zapoje – novo različico klasike Part of Your World –, pa lahko kot gledalec zgolj osupnemo. Dekle res dobro poje. Žal tega ne moremo trditi za vse druge. Pozitivno izstopa še raper in igralec Daweed Diggs, ki posodi glas animiranemu raku Sebastianu, pri čemer tesno sledi vzoru iz prejšnjega filma, zabavna in primerno impozantna pa je tudi morska čarovnica Ursula, ki jo upodobi komičarka Melisa McCarthy.

Po drugi strani je oskarjevec Javier Bardem v vlogi morskega kralja Tritona povsem neprepričljiv in brez kančka karizme, saj je videti, kot da se ne znajde v kombinaciji izdatnih digitalnih posebnih učinkov podmorskega sveta ter košate brade in lasulje, ki ju mora nositi. Še bolj medel je angleški igralec Jonah Hauer-King v vlogi princa Erica, ki v tem filmu pridobi tudi klavrno glasbeno točko. To je najbrž ostanek iz različice, ko naj bi vlogo prevzel Harry Styles.

Jonah Hauer-King kot princ Eric in Halle Bailey kot Ariela Foto: Blitz Film & Video Distribution

Film je vizualna poslastica, pri čemer režiser Rob Marshall suvereno prepleta elemente muzikala s pomorsko dramo in romanco. To ni nenavadno, saj njegove prejšnje uspešnice vključujejo nagrajene muzikale, kot so Chicago, Zgodbe iz hoste in Mary Poppins se vrača, režiral pa je tudi četrti film Pirati s Karibov, prav tistega, v katerem se pojavijo morske deklice. Tam so te sicer precej bolj nevarna bitja, a film prav tako vključuje nesrečno romanco med morsko deklico in človeškim fantom. Mala morska deklica je lep in barvit film, a tudi skoraj celo uro daljši od predhodnika, s težavami v tempu, ki se začnejo pojavljati po poldrugi uri. To je še dodaten problem za otroke v občinstvu, saj – kot se je izkazalo na premieri – ti v drugi polovici filma množično odhajajo na stranišče.

"Prave" morske deklice in disneyjevska zgodba

Animirani film Mala morska deklica je klasika Disneyjeve animacije in protagonistka Ariel je ena od "uradnih" Disneyjevih princesk, edina rdečelaska (in edina z ribjim repom namesto nog). Zato ni nenavadno, da imajo mnogi trdna prepričanja glede tega, kako bi morala biti videti predelava. Kakor hitro so ustvarjalci za vlogo izbrali temnopolto Halle Bailey, se je nanje vsul plaz kritik, rasističnih izpadov in obtožb glede "neavtentičnosti".

Foto: Blitz Film & Video Distribution

Čeprav se vsi zavedamo, da morske deklice in dečki ne obstajajo, jih zaradi Andersenove zgodbe mnogi povezujejo z nordijskim izročilom, a kot so izpostavili številni antropologi in kulturologi, so legende o morskih ljudeh že iz pradavnine doma v vseh kotičkih sveta, od Japonske do Karibov in od Skandinavije do Južne Amerike, najstarejše omembe pa izhajajo iz Mezopotamije. Posledično je prisvajanje podobe morske deklice nesmiselno, še bolj pa vztrajanje na tem, da je prava zgolj takšna z alabastrno poltjo in rdečimi lasmi. In, mimogrede, kip Male morske deklice v köbenhavenskem pristanišču temelji na danski balerini Ellen Price, ki je bila temnolaska.

Film odločitve za izbiro temnopolte Ariele ne odpravi mimogrede, temveč se izdatno potrudi vzpostaviti karseda rasno raznolik svet – tako tistega na kopnem kot tistega pod vodo. Tako recimo otoškemu kraljestvu, iz katerega prihaja princ Eric, vlada temnopolta kraljica, medtem ko je Eric posvojen, podaniki te dežele, ki je glede na podnebje in deloma arhitekturo, postavljena v Karibe, pa so kombinacija vseh ras. Podobno velja tudi za morsko kraljestvo, vključno s Tritonovimi hčerami. Čeprav je studio Disney v risankah pripravljen prikazati raznolik svet, pa je pri političnih sistemih še zmeraj v 18. stoletju – obema deželama vlada dobrohotna monarhija in vsi prebivalci so s tem zadovoljni; izjema je edinole zlobna morska čarovnica Ursula, a zgolj zato, ker hoče sama prevzeti prestol.

Javier Bardem kot kralj Triton Foto: Blitz Film & Video Distribution

Studio ostaja rigiden tudi pri zgodbi, saj je ni bil pripravljen skoraj nič spremeniti. Odvije se bolj ali manj enako kot v animiranem filmu, kar predvsem pomeni disneyjevsko srečni konec in ne bolj temačnega, ki ga poznamo iz Andersenove zgodbe. Tam namreč dobi morska deklica možnost, da si reši življenje, če ubije princa, vendar tega ne zmore, zato se spremeni v morsko peno; ker pa se je žrtvovala, se obudi v zračnega duha in tako ne umre, temveč dobi priložnost, da si skozi dobra dela pridobi vstop v nebesa.

Tudi ta konec je bil predmet kritik, nenazadnje otroške avtorice P. L. Travers (Mary Poppins), ki je Andersena obtožila čustvenega izsiljevanja otroških bralcev v moralno vedenje. Seveda ni nobene potrebe, da bi se film držal izvirnika, ampak lahko pa bi si privoščil več distance od animacije, saj so nenazadnje nekateri nedavni Disneyjevi filmi že ponudili bolj kompleksne razplete.

Ali je Mala morska deklica vredna ogleda?

Končni rezultat je tako vizualno-zvočni presežek, ki bi lahko Halle Bailey ustoličila kot eno največjih zvezdnic svoje generacije. A film k zgodbi in podobi doda tako malo novega glede na predhodnika, da je kar preveč očiten osnovni namen te predelave – podaljševanje avtorskih pravic na lik in spodbuda k trženju milijona izdelkov s podobo morske deklice, ki bodo poskrbeli za dvig donosnosti delnic korporacije.

Mala morska deklica (The Little Mermaid)



Režija: Rob Marshall



Igrajo: Halle Bailey, Jonah Hauer-King, Melissa McCarthy, Javier Bardem.



Žanr: Muzikal.



