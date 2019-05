Ljubezen brez dotika

Ko te življenje sili narazen, je ljubezen le še močnejša. Maja bomo priča nevsakdanji zgodbi, ko se najstnika s hudo boleznijo spoznata med zdravljenjem v bolnišnici in se zaljubita . Romantična drama z naslovom Brez dotika prikazuje zgodbo o dveh mladih bolnikih, ki skušata, kljub težki bolezni, imeti in obdržati razmerje. Najtežje pri vsem je, da se drug drugega ne smeta dotakniti, oddaljena pa morata biti za več deset centimetrov.

Mladi par sta upodobila igralca Haley Lu Richardson in Cole Sprouse, romantično dramo je režiral Justin Baldoni, scenarij pa sta napisala Mikki Daughtry in Tobias Iaconis.

Na ogled je že NAPOVEDNIK, romantična drama BREZ DOTIKA pa na redni spored v kinematografe prihaja 9. MAJA 2019.

O ZGODBI:

Stella Grant (Haley Lu Richardson) oboleva za hudo boleznijo - cistično fibrozo, genetsko boleznijo, ki prizadene pljuča in dihalne poti. Med bivanjem v bolnišnici skuša živeti kar se da normalno življenje, ko spozna Willa Newmana (Cole Sprouse), ki ima enako bolezen. Sprva se ne ujameta, kmalu pa se zbližata in gresta na prvi zmenek. A drug drugemu se ne smeta približati, saj jima groži bakterijska okužba, ki je zanju lahko usodna. Ko Stella ugotovi, da svoje življenje živi preveč resno, edino pravilo – ne sme se približati na dva metra – prilagodi in razdaljo med njima zmanjša. Par »pobegne« iz bolnišnice in zaposlene pusti v velikih skrbeh, med sprehodom pa se jima pripeti nepričakovan zaplet. Se bosta drug drugega dotaknila?

KAJ JE CISTIČNA FIBROZA?

Gre za genetsko bolezen, ki prizadene eksokrine žleze, ki izločajo sluz v dihalnih poteh, pljučih, trebušni slinavki in črevesju. Glavni vzrok obolevanja in umrljivosti je bolezen pljuč. Bolniki se zdravijo v posebnih centrih, pri zdravljenju pa sodeluje več različnih specialistov - pediatri, internisti, pulmologi, infektologi, mikrobiologi, specializirane medicinske sestre, fizioterapevti, dietetiki, socialni delavci, farmacevti in klinični psihologi. Povprečna življenjska doba človeka s to boleznijo je okoli 30 let.

IGRALSKA ZASEDBA: Cole Sprouse, Haley Lu Richardson, Claire Forlani, Moises Arias, Kimberly Hebert Gregory, Parminder Nagra, Emily Baldoni, Cynthia Evans, Gary Weeks, Sophia Bernard, Cecilia Leal

REŽIJA : Justin Baldoni

SCENARIJ: Mikki Daughtry in Tobias Iaconis

PRODUCENTA: Justin Baldoni in Cathy Schulman

IZVRŠNI PRODUCENT: Christopher H. Warner

ŽANR: romantična drama