Letos bo v Benetkah manj filmskega blišča: kdo bo sploh prišel? #video

V Benetkah so pred težko preizkušnjo - kako v novi realnosti, ki jo narekuje koronavirus, prirediti velik filmski festival? Beneška Mostra se namreč začne že v sredo in bo prvi veliki mednarodni filmski festival po izbruhu koronavirusa.

Beneški filmski festival, najstarejša tovrstna prireditev na svetu, je do zdaj veljal za začetek sezone filmskih nagrad, ki je vrhunec doživela s podelitvijo oskarjev, v Benetkah pa so se tradicionalno zbirali največji filmski zvezdniki Evrope, Hollywooda in preostanka sveta.

Joaquin Phoenix na lanskem festivalu - letos množic ob rdeči preprogi ne bodo dovolili. Foto: Reuters

Letos bo v Benetkah, predvsem pa na Lidu, osrednjem prizorišču festivala, precej bolj mirno. Ne bo oboževalcev, ki bi se ob rdeči preprogi prerivali za avtograme in posnetke igralcev, fotografov in snemalcev bo občutno manj, prav tako je omejeno število ljudi, ki bodo lahko sedeli v dvorani.

Takšnih prizorov letos ne bo:

Zdesetkan pa je tudi seznam zvezdnikov, ki bodo prišli v Benetke. Večine hollywoodskih zvezdnikov ne bo zaradi omejitev potovanj iz ZDA, med redkimi ameriškimi imeni, ki naj bi se pojavila na Lidu, sta režiser Oliver Stone in igralec Matt Dillon. Slednji bo član žirije, ki ji bo predsedovala avstralska zvezdnica Cate Blanchett, med zvenečimi imeni, ki so potrdila prisotnost, so še španski režiser Pedro Almodovar, britanska igralka Tilda Swinton in danski igralec Mads Mikkelsen.

Foto: Reuters

Čeprav bo Mostra letos bolj butične narave, pa je morda pomembnejša kot kdajkoli. Je proslava ponovnega odpiranja Italije, ene od najbolj prizadetih držav v pandemiji koronavirusa, in je proslava ponovnega zagona filmske industrije, ki je v zadnjih mesecih popolnoma zastala.

Pomembne premike pa je doživel tudi program festivala. Predsednica žirije Cate Blanchett, ki je v preteklosti pogosto opozarjala, da najpomembnejši festivali redno spregledajo filmske ustvarjalke, je zdaj ponosno poudarila, da je v letošnjem glavnem tekmovalnem programu beneškega festivala kar osem filmov, ki so jih režirale ženske.

Letos bo festivalski žiriji predsedovala avstralska igralka Cate Blanchett. Foto: Reuters

Ker imajo filmski ustvarjalci in ustvarjalke zaradi koronavirusa občutno manj možnosti pokazati svoje delo, ima žirija v Benetkah toliko bolj odgovorno delo, je Blanchett poudarila v intervjuju za Variety: "Naše odločitve bodo imele veliko večjo težo. To odgovornost in privilegij jemljem skrajno resno."

Oglejte si še: