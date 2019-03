Lepote naravnega sveta, pomladno prebujanje in izjemni psi iz zavetišč

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Televizijski program Viasat Nature vam prinaša najboljše oddaje o divjini ter navdihujočih osebnih stikih med ljudmi in živalmi. Preverite, katere zanimive vsebine si boste na njem lahko ogledali aprila.

Nedelje z naravo

Vsako nedeljo v aprilu od 7. aprila ob 9.50. │ Foto: CBC

V aprilskih nedeljskih jutrih ujemite posnetke surove lepote našega naravnega sveta na programu Viasat Nature – v premieri oddaje Divja Švica ter drugih kakovostnih naravoslovnih oddajah kot so Divja Kanada, Divja Brazilija in Velika ameriška odjuga.

Od rešenega psa do super psa (From Rescue Dog To Super Dog)

Premierno od torka, 2. aprila, ob 19.25. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 6 x 60 min. │ Foto: Magnify Media

Strokovnjaka za šolanje psov Nate Schoemer in Laura London psom iz zavetišč pomagata poiskati nove domove med ljudmi s posebnimi potrebami, da bi jih sami izurili za opravljanje posebnih opravil in si tako izboljšali svoj vsakdan.

Posamezna epizoda spremlja zgodbi dveh lastnikov in procesa njunega urjenja psov. Skozi trimesečno obdobje šolanja se bodo Nate, Laura in skrbniki psov osredotočali na urjenje psičkov v dveh ali treh določenih navadah v upanju, da bi ti pokazali potencial in uradno postali psi vodniki.

Velika noč na Viasat Nature

Vsak dan od sobote, 20. aprila, do ponedeljka, 22. aprila. │ Foto: Cineflix

Raziščite najboljše serije programa Viasat Nature. Premierno bodo predvajali prvo epizodo druge sezone serije Nepredvidljiva Zemlja, tej bo sledila serija Vulkani: Uničevanje in ustvarjanje.

Seriji Velike zveri: Zadnji velikani in Ponovno odkrivanje T-rexa vas bosta popeljali v preteklost, za konec pa boste okusili še pomlad s serijami Življenje: Prvi koraki, Dan v življenju Zemlje ter Nekega divjega dne.