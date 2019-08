Legendarna kavarna iz serije Prijatelji zdaj na voljo iz lego kock #video

Ob 25. obletnici priljubljene humoristične serije Prijatelji so se pri podjetju Lego odločili, da slavne prijatelje počastijo s posebnim setom lego kock. Poustvarili so ikonično kavarno Central Perk, kjer se je druščina pogosto zadrževala.

Več kot 1.000-delni set lego kock je ustvaril Francoz Aymeric Fievet. 34-letnik je že od nekdaj velik navdušenec nad lego kockami, prav tako pa obožuje dobre serije in filme. Tako mu je ustvarjanje lego seta Prijateljev, v katerega so seveda vključene tudi figurice Rachel, Monice, Phoebe, Joeyja, Rossa in Chandlerja, vzelo le 10 dni, a je nato naknadno še tu in tam spremenil kakšno podrobnost.

Lego set, ki poustvarja ikonično kavarnico Central Perk, kjer so se prijatelji pogosto družili, vključuje zofo, naslanjač, celo oder, na katerem je Phoebe večkrat nastopila, točilni pult in … Guntherja! Točaja, ki je bil ves čas zagledan v Rachel, a mu ta naklonjenosti ni nikoli vračala.

Pri podjetju Lego so pripravili tudi zabavni kratek promo video, ki napoveduje izid novega "Friends" paketa, in ga objavili na svojem profilu na Instagramu. Ljubitelji serije v komentarjih niso mogli skriti navdušenja nad tem, da bodo lahko kmalu sami doma ustvarili miniaturno lego verzijo kavarnice. Set, navdihnjen s serijo Prijatelji, bo na prodajne police prišel prvega septembra.

