Legendarna dnevna soba Prijateljev z Ikeinim pohištvom #foto

Ikea se je v Združenih arabskih emiratih lotila zanimive kampanje, imenovane Real Life Series, v kateri so poustvarili tri ikonične dnevne sobe: iz serije Prijatelji, Simpsonovi in Stranger Things.

Švedski gigant jih je opremil s pomočjo lastnega pohištva in računalniških programov ter tako ustvaril zanimive 3D-modele, ki prave oboževalce serij kar vabijo k nakupu.

Vse izdelke so že imeli v svoji ponudbi

Dnevno sobo Simpsonovih so poimenovali "soba za družine", dnevno sobo Prijateljev "soba za prijatelje", dnevno sobo serije Stranger Things pa "soba za vse."

Prijatelji:

Foto: Ikea

Foto: IMDb

Simpsonovi:

Foto: Ikea

Foto: IMDb

Stranger Things:

Foto: Ikea

Foto: IMDb

Vse kose pohištva, s katerimi so poustvarili te ikonične sobe, so sicer že imeli v svoji ponudbi, a so potrebovali mesece, da so pregledali vse in našli najprimernejše, s katerimi so nato sestavili te nepozabne dnevne sobe.

"Ekipa je pregledala na stotine izdelkov, da so našli popolne za ikonične dnevne sobe. Šlo je za odlično sodelovanje in rezultat je res neverjeten," je povedal vodja Ikee za Združene emirate.

Verzije na ogled le v ZAE, izdelki pa tudi drugod

Ikeine verzije dnevnih sob priljubljenih serij bodo razstavljene v Ikeinih trgovinah v Združenih arabskih emiratih, posamezni izdelki pa so na voljo v večini prodajaln po svetu. "S pomočjo številnih kombinacij pohištva različnih stilov in velikosti nam je uspelo ikonične dnevne sobe najbolj priljubljenih družin prenesti v resničnost. Za vas smo združili vse naše izdelke, s katerimi jih boste lažje poustvarili," so zapisali na spletni strani.

Seznam izdelkov, potrebnih za kopiranje dnevne sobe Prijateljev najdete tukaj, seznam pohištva Simpsonovih tukaj, seznam za Stranger Things pa tukaj.

Preberite še: