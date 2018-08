Kaj nam pripovedujejo živali? – 2. del #foto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V prejšnjih TV-priporočilih smo se spraševali, kaj nam pripovedujejo živali v igranih in igrano-animiranih celovečercih , tokrat pa bomo prisluhnili še animiranim živalim v povsem animiranih celovečercih. Nam želijo povedati, da se približuje začetek šolskega leta?

Bikec Ferdinand (Ferdinand, 2017)

Idilično podeželsko življenje moroljubnega bikca se obrne na glavo, ko ga po nesrečni prigodi zamenjajo za krvoločno zver in odpeljejo v tabor za urjenje bikov. Za oskarja nominirana animirana uspešnica bo otrokom in odraslim pokazala, da nikogar ne smemo soditi po njegovem videzu. • Obe različici filma, sinhronizirana in podnaslovljena, sta na voljo v videoteki DKino.

Divjina (The Wild, 2006)

V tej divji in zabavni računalniško animirani komični pustolovščini nenavadna druščina živali iz newyorškega živalskega vrta – lev, žirafa, anakonda, koala in veverica – spozna, kakšna džungla je lahko mesto, ko eno od njih pomotoma odpeljejo v divjino, vse druge pa se jo odpravijo reševat. • V sredo, 29. 8., ob 9.10 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Rio (2011)/Rio 2 (2014)

V izvirniku udomačeni papagaj Blu zapusti svoje udobno mestno življenje in se z lastnico Lindo odpravi v eksotični Rio, da bi poiskal zadnjo pripadnico svoje vrste, v nadaljevanju pa se vsa družina modrih makaov odpravi na obisk k sorodnikom globoko v osrčje Amazonije. • V petek, 24. 8., ob 10.50 na HBO* in na HBO OD/GO. │ V videoteki DKino sta na voljo oba filma.

Dama in potepuh (Lady and the Tramp, 1955)

Disneyjeva animirana klasika spremlja zlato koker španjelko Damo na romantični pustolovščini s pritepenim mešancem Potepuhom: preganjala bosta kokoši, si privoščila večerjo, bežala pred konjedercem in se nazadnje – zaljubila. • V sredo, 22. 8., ob 15.14 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Štorklje (Storks, 2016)

Štorklje dostavljajo otročičke ... no, tako je bilo včasih. Zdaj dostavljajo pošiljke mednarodne spletne trgovine. Štorklja Junior mora popraviti napako pri naročilu in pravočasno dostaviti otroka v družbi človeške prijateljice Tulip. • V petek, 24. 8., ob 6. uri na HBO 3* in na HBO OD/GO.

Sezona lova (Open Season, 2006)

Ko 450 kilogramov težki udomačeni medved Boog in suhljati enorogi jelen Elliot obtičita v gozdu med sezono lova, morata združiti druge gozdne živali in se upreti lovcem. • V torek, 21. 8., ob 7.45 na TV 1000.*

Shrek za vedno (Shrek Forever After, 2004)

Shrek pogreša dni, ko je bil še "pravi grdobec", in sklene dogovor s Špicparkeljcem ... a v zameno dobi le zmedo. Na voljo ima samo 24 ur, da prekliče pogodbo in vzpostavi red v svojem svetu. Tudi v četrtem delu franšize največ govori osel, ki pa se tokrat ne zaveda, da je Shrek njegov najboljši prijatelj. • V nedeljo, 19. 8., ob 19. uri na Diva.*

Franšiza Ledena doba (2002–2016)

Najdaljša računalniško animirana franšiza v zgodovini spremlja skupino sesalcev – kosmatega mamuta, nerodnega lenivca, sabljezobega tigra in prazgodovinskega veverička (ta sicer ne govori) – , ki preživi paleolitsko ledeno dobo. • Vseh pet delov franšize je na voljo v videoteki DKino.

Reševalca (The Rescuers, 1977)

Miki je resda najbolj znan Disneyjev animiran govoreči mišek, ni pa edini. Iz njegovega studia je prišel tudi ta prikupen animiran celovečerec o agentu in agentki mednarodne mišje organizacije s sedežem v New Yorku, ki se odpravita reševat deklico iz rok podle Madame Meduse. • Film je na voljo v videoteki Pickbox.

Na koncu vas vabimo k ogledu napovednika animirane uspešnice Bikec Ferdinand.

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet TV │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA Cinemax │ Cinemax 2 208 │ 209 DA Videoteka Pickbox 242 TV 1000 705 DA Diva 233 DA