Kaj je na oskarjevskem odru delal jet ski? #video

Foto: Getty Images

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"To je resnično dolga prireditev," je že ob začetku podelitve oskarjev dejal voditelj Jimmy Kimmel in občinstvu pojasnil, da ima rešitev za to: tisti dobitnik oskarja, ki bo imel najkrajši zahvalni govor, bo dobil jet ski.

Veliki Kawasakijev vodni skuter, vreden okoli 15 tisoč evrov, je na odru kot hostesa iz zabavnih nagradnih oddaj predstavila Helen Mirren, ki pa ni bila vključena v nagrado, je poudaril Kimmel.

"Zakaj bi tratili dragoceni čas z zahvaljevanjem svoji mami, če pa jo lahko peljete na noro vožnjo s popolnoma novim jet skijem?" je potencialne nagrajence nagovoril komik. Vse skupaj je bilo seveda videti kot skeč, a Kimmel je držal obljubo - ob koncu podelitve je vodni skuter romal v roke Marku Bridgesu, ki je za svoje delo v filmu Fantomska nit dobil oskarja za najboljšo kostumografijo.

Srečni dobitnik z jet skijem in Helen Mirren na zadnjem sedežu Foto: Reuters

"Bilo je po nesreči," je Bridges za Entertainment Tonight povedal po prireditvi, "povedati sem imel kar precej, potem pa sem se izgubil sredi stavka ... In poglejte, zdaj imam jet ski."