Oven

Danes boste čutili izjemno mero adrenalina. Na delovnem mestu boste nemirni, prav tako pa vas lahko čakajo presenetljivi odnosi z domačimi. Izogibajte se konfliktom! Premislite o tem, ali ne bi bilo morda bolje, da bi porabili to dodatno energijo za fizično aktivnost. Vsekakor bi vam koristila, obenem pa bi se izognili nepotrebnim nesporazumom z bližnjimi.

Bik

Samskim bo druženje z mlajšimi pripadniki nasprotnega spola prineslo veliko pozitivnega. Danes se boste odločili za nekaj novih načrtov v zvezi z nekom, ki vam je izredno naklonjen, saj čutite, da vas resnično podpira. Vezani pa ne razmišljajte o tem, kaj ste si želeli pred kratkim, ko je bilo vse drugače. Zdaj se morate sprijazniti s tem, kar imate.

Dvojčka

Pred vami je obetaven dan na področju dela. Preobremenjeni boste s službenimi obveznostmi, toda ne skrbite, saj se boste z njimi uspešno spopadli. Rezultati mogoče ne bodo vidni takoj. Počasi se daleč pride, zato ne bodite neučakani. Čaka vas zanimiv večer, saj si boste dali duška po napornem delovniku.

Rak

Danes boste čutili veliko delovnega elana. Ponovno se boste vrnili na ustaljene tirnice, saj ste bili prejšnji teden še povsem zmedeni. Naj vam delo predstavlja nov izziv. Uspešno se boste spopadli z nalogami, ki vam jih bodo naložili nadrejeni. Tudi uspeh bo kmalu viden, zato ne skrbite. Energijo boste prav gotovo vlagali v pravo smer.

Lev

Dan bo za samske precej pester, morda celo nor. Na vsake toliko je dobro, da se zdivjate, kajne? Nič ne bo narobe, če boste naredili kakšno neumnost. Verjemite, da se ji boste kasneje še smejali. Vezani pa boste danes pokazali veliko strasti. Sicer bo partner malce presenečen, vendar v pozitivno smer. Zato le v akcijo!

Devica

Pričakujte zaplet na delovnem mestu. Spori med sodelavci bodo nekaj povsem običajnega. Naj vas to ne zmoti. Sledite izpolnitvi svojih delovnih obveznosti in bodite osredotočeni predvsem na svoje delo, saj boste na koncu vi odgovarjali zanj. V sebi boste imeli dovolj energije in zagona za prihodnost tako na delovnem mestu kot na osebnem področju.

Tehtnica

Ne belite si las zaradi odnosov. Planeti vam ne morejo biti nenehno naklonjeni. Premislite o tem, ali ste morda rekli kaj takega, s čimer bi lahko užalili sodelavca ali sorodnika. Premislek bo tu nujno potreben. Odmislite težave in se zatopite v delo! Delovne obveznosti boste opravili brez posebnih težav, prav tako boste v službi zelo dobre volje.

Škorpijon

Danes se bodo pojavili prepiri tako z družinskimi člani kot z osebami na delovnem mestu. Dan poskusite nameniti samo sebi. Na področju dela boste danes res zadovoljni. Zdelo se vam bo, da opravljate svoje delo uspešno in da v njem uživate. Pokazali boste predanost, ki je do sedaj še niste. To bodo opazili tudi nadrejeni. Počutje bo stabilno!

Strelec

Tisti, ki ste še v fazi iskanja boljše polovice, boste danes končno potisnili na stran delo in ostale obveznosti, zato se boste lahko bolj osredotočili na vaša čustva. V ospredju bodo romantične dogodivščine. Vezani pa boste danes precej razburjeni zaradi nečesa. Nič ne skrbite, partner bo razumel, tudi če boste imeli kakšen izbruh jeze.

Kozorog

Ne boste sramežljivi, ker boste želeli poglobiti stopnjo čustvenega razkritja vašemu najbližjemu prijatelju ali intimnemu partnerju. Vaš enostavni pristop bo lahko presenetil druge, ki bodo lahko bili odprti za vaše ideje, enkrat ko se bodo privadili na vaš stil direktnega komuniciranja.

Vodnar

Energija bi se lahko obrnila stran od vaših želja in proti tistim, ki jih bodo imeli ljudje okoli vas. Prijatelj vas bo povabil k sodelovanju. Ne boste hiteli z odločitvijo, da bi odšli na svoje, čeprav se vam bo zdela ideja zelo privlačna. Ne pozabite, da niste najbolj spretni pri ocenjevanju ljudi, bodite še posebej pozorni pri izbiri poslovnega partnerja.

Ribi

Želeli se boste zabavati, čeprav ne boste dokončali vaših obveznosti. A neizpolnjene obveznosti vam ne bodo preprečile, da bi vaše misli odtavale. Celo tako boste navdušeni, da si boste raje napletali načrte kot pa da bi se zares posvetili svojim današnjim zadolžitvam. Če boste že morali nekaj opravil pustiti nedokončanih, vsaj obvestite ljudi, ki so z njimi povezani.