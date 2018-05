Jo bo ljubezenska zgodba ponesla v finale?

Novogoričanka Tatjana Mihelj si je za polfinalni nastop v pevskem šovu Nova zvezda Slovenije izbrala skladbo, s katero bo poveličevala ljubezen. Pa ne ljubezen nasploh, temveč ljubezen do svoje Maje, ki ji ob strani stoji že 12 let.

Tatjana se bo s pesmijo, ki jo je izbrala, spominjala večera, ko je spoznala svojo Majo. Foto: Planet TV

V izzivu, da skozi skladbo čim bolje izrazijo neko osebno zgodbo, ki je zaznamovala njihova življenja, je posebno priložnost videla Tatjana Mihelj. Odločila se je, da bo na polfinalnem odru zapela o čustvih do svojega dekleta Maje. In si izbrala skladbo, ki jima je prav posebej pri srcu, saj ju spominja na tisti usodni nastop 31. avgusta pred 12 leti, ko sta se prvič srečali. "Ko je prišla Maja tistega večera pred 12 leti pod oder, sva se zagledali, si pogledali v oči in obe vedeli, da je to to. Da je to ljubezen za vse življenje," je povedala tekmovalka.

Maja svojo Tatjano že vse od prvega avdicijskega nastopa spodbuja v zaodrju. Foto: Planet TV

Maja Tatjano tudi vse od prve avdicijske oddaje naprej ves čas spremlja v zaodrju, jo bodi in navija zanjo. Ali bo skladba, ki jo bo za polfinale izbrala Tatjana, dovolj za preboj v veliki finale? In katera bo pesem, ki jo bo pela?

Preverite že to soboto ob 21.15 na Planet TV, ko bo na sporedu polfinalna oddaja šova Nova zvezda Slovenije.