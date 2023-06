Jennifer Lawrence je Čedno dekle nove generacije

Punca za vse je romantična komedija z nekoliko žgečkljivo premiso in močnim adutom v podobi Jennifer Lawrence v glavni vlogi, ki prepriča z razgibano in zabavno zgodbo. Glavna junakinja je v finančnem precepu in se v zameno za avtomobil odloči sprejeti ponudbo dveh zaskrbljenih staršev, da bi njunega 19-letnika, recimo temu, povedla v svet odraslosti.

Romantične komedije so bile nekoč v Sloveniji najbolj priljubljeni žanr, a so sedaj le eden od številnih, ki je zamrl ob vzponu superjunakov in raznih pustolovskih spektaklov, ki so zavladali platnom v novem tisočletju. Punca za vse sledi žanrskim pravilom, saj na začetku spoznamo oba junaka, za katera je očitno, da ne najdeta svojega mesta v svetu, in čeprav nam je takoj jasno, da lahko izpopolnitev najdeta zgolj skupaj, smo pripravljeni gledati ta predvidljivi razplet in se ob tem zabavati. No, saj ne da so romantične komedije tukaj izjema, tudi pri filmih o Jamesu Bondu je zmeraj jasno, da bo premagal zlobneža, in se vseeno zabavamo do konca.

Pridni fant in ne posebej pridno dekle

Film Punca za vse je režiral Gene Stupnitsky, ki je sodeloval pri seriji Pisarna (The Office), filmu Huda učiteljica (Bad Teacher) in pri nas žal spregledani komediji Pridni fantje (Good Boys), ki je morda še nekako najbližje Punci za vse, saj jo prav tako odlikuje nespodoben humor, zavit v iskrenost in nedolžnost. Pri tem je primarno mišljena nedolžnost razumevanja sveta, čeprav je v Punci za vse posredi tudi nedolžnost v tistem drugem pomenu. Hkrati oba filma, vsak na svoj način, pod drobnogled vzameta sodobne odnose med starši in otroki, pri čemer jih seveda izkoristita kot vir humorja in obenem družbi nastavita ogledalo.

Jennifer Lawrence v filmu Punca za vse. Ko glavna junakinja ostane brez avtomobila, je prisiljena povsod uporabiti rolerje. Foto: Con Film d.o.o.

Glavna junakinja Maddie je tridesetletnica brez prave usmeritve v življenju, ki se preživlja kot natakarica in voznica za Uber, zraven pa se spušča v nestanovitna razmerja. Ko ji zaradi neplačanih davkov zaplenijo avtomobil, ji grozi, da bo ostala brez hiše, zato se odloči sprejeti nespodobno povabilo. Bogata starša 19-letnika ji ponudita rabljeni avtomobil, vendar le, če bi začela hoditi z njunim introvertiranim sinom, saj ju skrbi, da se jeseni, ob odhodu na fakulteto, tam ne bi znašel. Staršema nedvomno pritiče pridevnik helikopterska, saj imata natančen vpogled v računalnik in telefon njunega sina ter zmeraj vesta, kje je, in čeprav se jima ta predlog zdi nekoliko neobičajen, sta prepričana, da bi mu lahko izkušnja z dekletom dvignila samozavest.

Komično dvorjenje in generacijski prepad

Maddie sprejme nalogo in se loti zapeljevanja z vso vnemo in šarmom, ki ju premore. To se izkaže za pretirano neposreden pristop do vase zaprtega Percyja, ki se prestraši, da ga hoče dekle ugrabiti in mu ukrasti ledvico ali kaj podobnega. Njuno dvorjenje je tako polno komičnih zapletov, občasno tudi bolečih, kar ga podaljša, in posledično se junaka tudi dejansko vse bolj zbližujeta. Tako tudi za gledalce nista več le stereotipa in postajata vse bolj realistična, s tem pa tudi njun odnos. Pri tem režiser vzdržuje ta razvoj junakov in ga hkrati izkorišča za humor.

Jennifer Lawrence in Andrew Barth Feldman v filmu Punca za vse. Kljub vsemu trudu, ki ga Maddie vlaga v zapeljevanje Percyja, se introvertirani fant ne premakne. Foto: Con Film d.o.o.

Film je ne nazadnje romantična komedija in to prinaša tudi precej smeha. V prvi polovici humor pretežno temelji na situacijski komediji in sosledjih vse bolj nemogočih, a zato tudi vse bolj smešnih situacij, med katerimi najbolj izstopa pretep v popolni goloti. V drugi polovici humor dobi bolj družbeno noto, ki se nanaša na generacijski prepad med 30-letno Maddie in Percyjevo najstniško generacijo. Prikaz pretirane obsedenosti mladih s telefoni in družbenimi omrežji ter odnosi, ki vključenost in (navidezno) enakopravnost, privedejo do absurda, ki nekoliko spominja na nedavno (komično) srhljivko Trupla, le da tukaj (seveda) ni nobenega trupla.

Ustrezna družbena nota

Ob tem film načne še eno družbeno temo − gentrifikacijo. To pravzaprav ni redko za ta žanr, saj je ta ključni element tudi v klasikah, kot je Čaka te pošta (You’ve Got Mail), kjer prikupni knjigarnarici, glavni junakinji v podobi Meg Ryan, grozi uničenje zaradi širitve verige knjigarn, ki jo zastopa njen romantični interes v podobi Toma Hanksa. V Punci za vse je Maddie v težavah tudi zaradi tega, ker v njenem obalnem mestecu turisti iz New Yorka kupujejo vse več hiš za vikende, tako da si lokalni prebivalci več ne morejo privoščiti tam živeti. Film to kompleksno temo nekoliko poenostavi, a jo vseeno predstavi v presenetljivo realistični luči in ob tem obdrži tudi humor.

Jennifer Lawrence in Andrew Barth Feldman v filmu Punca za vse. Ko neposredno zapeljevanje ne uspe, se Maddie in Percy začneta zgolj zabavati. Foto: Con Film d.o.o.

Jennifer Lawrence je v glavni vlogi seveda odlična, saj je ena najbolj talentiranih igralk svoje generacije in skupaj s Kristen Stewart bržkone tudi njena največja zvezdnica. Maddie naredi hkrati ranljivo, surovo, trdno in zabavno, kar je recept za zlizan stereotip "maničnega pixie dekleta", a Jennifer Lawrence vseeno uspe ustvariti realističen lik. Še večje presenečenje je njen soigralec Andrew Barth Feldman, ki se je kot otroški igralec že dokazal na Broadwayu. Iz na videz poceni enoplastnega klišeja zgradi zanimiv in skorajda kompleksen lik, v nedavnih intervjujih pa ga je hvalila tudi Jennifer Lawrence, ki ga je celo primerjala s Christianom Balom.

Ali je film Punca za vse vreden ogleda?

Film ne bo razočaral ljubiteljev romantičnih komedij, a je treba upoštevati, da je ta žanr nekoliko bolj surov in divji od filmov Meg Ryan (in to vključuje tudi tisto zloglasno orgazmično predstavo iz Ko je Harry srečal Sally …) ali kot Čedno dekle (Pretty Woman) z Julio Roberts, ki mu je tematsko najbližji. Zanimiva je tudi primerjava med tema filmoma, saj precej nazorno prikaže razvoj razlik v odnosu do spolnosti, denarja in osebnih razmerij v teh treh desetletjih.

Punca za vse (No Hard Feelings)

Režija: Gene Stupnitsky

Igrajo: Jennifer Lawrence, Andrew Barth Feldman, Natalie Morales, Matthew Broderick

Žanr: Romantična komedija

