Je Kristen Stewart prava izbira za vlogo princese Diane?

V začetku prihodnjega leta bodo začeli snemati nov film o princesi Diani z naslovom Spencer, kar je bil njen dekliški priimek, preden se je poročila s princem Charlesom.

Film se bo osredotočal na tri dni v začetku leta 1990, na Dianine zadnje dneve v hiši Windsor okrog božiča, ko je imela resne pomisleke glede zakona s Charlesom in ko je začela dojemati, da si ob njem ne bi želela postati kraljica.

V filmu tako ne bo prikazana njena tragična nesreča, ki se je zgodila avgusta 1997.

Film se bo osredotočal na tri določene dneve v Dianinem življenju ... Foto: Getty Images

... predvsem na njene dvome o poroki s princem Charlesom. Foto: Getty Images

Kristen je "vse to, kar potrebujejo" za vlogo Diane

Na režijski stolček bo sedel čilenski režiser Pablo Larraín, ki je pred štirimi leti posnel biografijo Jackie o Jackie Kennedy, ki jo je na platnu upodabljala Natalie Portman.

Za vlogo Diane pa si je zaželel 30-letno Kristen Stewart, za katero sam pravi, da je "ena najboljših igralk dandanes" ter da zna igrati marsikaj. "Lahko je skrivnostna, zelo ranljiva, pa tudi močna, in vse to bomo potrebovali. Prav zaradi kombinacije vseh teh elementov sem se spomnil nanjo. Mislim, da bo iz vloge naredila nekaj osupljivega," je razložil.

Kristen Stewart si je v vlogi slavne princese zaželel režiser sam. Foto: Getty Images

Vendar številni ne razumejo njegove izbire, saj so se ob oznanitvi, da bo Stewartova postala lady Di, zdrznili, češ da ne bi mogel najti bolj neprimerne igralke, saj "Kristen ne zna kazati čustev", je vedno "hladna" in da vse vloge odigra na enak način.

Nekateri pa so vseeno optimistični in verjamejo, da je zvezdnica zdaj dobila pravo priložnost, da se izkaže in negativcem dokaže, kaj zmore kot igralka.

