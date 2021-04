James Cameron, režiser svetovno znanih filmov, kot so Titanik, Avatar, Terminator in drugi, za dan Zemlje objavlja štiridelni dokumentarni film o kulturi kitov z naslovom Skrivnosti kitov.

Priprava štiridelnega projekta je trajala tri leta in zahtevala "ogromno potrpljenja", pravi Cameron. "To je posebna pripoved o njihovi kulturi, čustvih, družinskih vezeh, prijateljskih odnosih, o vseh teh stvareh," dodaja.

Dokumentarni film od blizu prikazuje kite v njihovem naravnem življenjskem okolju in proučuje, kako medsebojno sodelujejo in se vedejo. Edini ljudje na posnetkih so potapljaški fotografi, ki sledijo sesalcem po vsem svetu. Priznani podvodni fotograf Brian Skerry je viden v vsej seriji, kako komentira kite in včasih z njimi celo komunicira.

Foto: Getty Images

Cameron je za agencijo Reuters prek Zooma z Nove Zelandije dejal: "Mislim, da je za nas pomembno, da ljubimo in spoštujemo te živali, saj bomo zaščitili le tisto, kar imamo radi in spoštujemo. Namesto da bi krivili ljudi, jih raje privabimo in tako se bo pojavil občutek zaščite ali celo ogorčenje. Začeti moramo z razumevanjem."

Oglejte si odsek iz dokumentarnega filma:

Cameron se je s postopkom snemanja pod vodo seznanil pri snemanju filma Avatar 2. Sigourney Weaver, slavna ameriška igralka, je morala na snemanju Avatarja opraviti trening pod vodo. "To je bil eden izmed velikih blagoslovov," se izkušnje spominja Weaverjeva. Cameronov projekt o kitih si je prvič ogledala, ko je za dokumentarec posodila svoj glas. "To je izjemno. Tako sem vesela, da bo lahko vsak, ki si ga bo ogledal, na poseben način doživel kite."

Skrivnosti kitov na Disney + prihajajo danes, navaja Reuters.



