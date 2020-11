Morska velikana ob slovenski obali #video #foto

Raziskovalci društva Morigenos, ki se ukvarja s proučevanjem morskih sesalcev, so včeraj po namigu enega od slovenskih ribičev izsledili dva brazdasta kita. Brazdasti kit velja za drugo največjo žival na svetu.

Kot so zapisali, brazdastega kita v Jadranu opazijo na vsakih nekaj let, odrasla žival pa lahko meri do 22,5 metra in tehta 50 ton.

"Na podlagi fotografij hrbtnih plavuti in drugih delov telesa bomo lahko v sodelovanju s kolegi iz tujine ugotavljali, ali sta kita že bila identificirana drugod, zračni posnetki pa bodo omogočili ugotavljanje njunega telesnega stanja," so zapisali v društvu, kjer so veseli dobrega sodelovanja z lokalnimi ribiči, ki so jim z namigi pomagali, da so opazili kita.

Na rdečem seznamu ranljivih vrst

Brazdasti kit je opredeljen kot ranljiva vrsta, glavne nevarnosti v Sredozemlju pa so naleti hitrih ladij, podvodni hrup, kemično onesnaženje in mikroplastika. V društvu Morigenos so lastnike plovil še pozvali, naj se kitom ne približujejo na manj kot 200 metrov in s tem zmanjšajo morebitni negativni vpliv nanje.

V društvu pozivajo vse, ki so te dni na morju, da jim, če opazijo kite, to čim prej sporočijo na 031 77 10 77 ter jim tako pomagajo zbirati pomembne informacije o gibanju in zdravstvenem stanju teh živali.

Foto: Morigenos Foto: Morigenos Foto: Morigenos Foto: Morigenos