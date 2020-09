Avstralski reševalci rešili 94 nasedlih kitov

Reševalci so danes potrdili, da so do zdaj rešili 94 kitov, ki so ta teden nasedli na zahodni obali Tasmanije. Med njimi so jih šest v globoko vodo spravili danes. Upajo, da jim bo uspelo rešiti še preostalih od 12 do 20 nasedlih mrkih pliskavk, čeprav so reševalci po štirih dneh reševanja že izčrpani.

Pri kraju Macquarie Harbour na Tasmaniji je v ponedeljek nasedlo približno 270 mrkih pliskavk, dan zatem pa so okoli deset kilometrov južneje iz helikopterja odkrili še okoli 200 nasedlih kitov. Večina jih je poginila. Oblasti so v sredo sprva sporočile, da je poginilo 380 kitov, kasneje so to številko znižale na 350, piše STA.

Reševali so živali z največ možnostmi preživetja

Mrke pliskavke so nasedle na odročnem, težko prehodnem in zelo redko poseljenem območju. Nedostopnost peščene obale je oteževala njihovo reševanje. Nekatere živali so bile tudi prevelike za reševanje ali pa so bile na pretežko dostopnih območjih. Mrke pliskavke so lahko velike do sedem metrov in tehtajo do tri tone.

Reševalci so se osredotočali na živali z največ možnostmi za preživetje. Do zdaj so jih rešili 94. Biolog Kris Carlyon je v četrtek presodil, da bi bila rešitev tolikšnega števila kitov "fantastičen rezultat". "V ponedeljek smo delali načrt in ugotovili, da bomo zadovoljni, če jih bomo rešili 90," je dejal.

Na območju je živih še od 12 do 20 kitov in reševalci upajo, da jim jih bo uspelo rešiti, čeprav so že izčrpani od napornega in dolgotrajnega reševanja. "Mislim, da so že vsi utrujeni. Za njimi so dolgi dnevi," je dejal Nic Deka, nadzornik v podjetju, ki skrbi za nacionalne parke in divje živali na Tasmaniji.

Strokovnjaki bodo kmalu začeli z obale odstranjevati več sto trupel nasedlih kitov

V globoko vodo jih bodo odvlekli s čolni in baržami, ta postopek pa bi lahko trajal več dni. Zakaj so kiti prišli na obalo, ni znano. Najpogosteje sicer nasedajo prav mrke pliskavke, za katere je značilna tesna medsebojna povezanost. Gre za največje nasedanje kitov do zdaj. Tudi tokratni pogin mrkih pliskavk velja za rekordnega.

Na Tasmaniji je nasedanje morskih živali dokaj pogosto, vendar pa večinoma ne gre za tako množične primere, temveč le posamezne živali. Do zdaj je za rekordnega na Tasmaniji veljal tovrsten pojav iz leta 1935, ko je nasedlo 294 mrkih pliskavk. O zadnjem množičnem nasedanju kitov pa so poročali leta 2009, ko jih je bilo na obali okoli 200, še navaja STA.