Igralec z objavo na Instagramu užalostil oboževalce

Napeto odvetniško dramsko serijo Nepremagljivi dvojec lahko na Planetu gledate od torka do četrtka ob 21. uri!

Ko je v začetku leta zakrožila novica, da se Meghan Markle in Patrick J. Adams - dva od glavnih igralcev serije Nepremagljivi dvojec - poslavljata od nadaljevanke, so bili oboževalci nadvse šokirani. Ustvarjalci so se sicer odločili snemanja nadaljevati in tako se je v Ameriki pred kratkim končalo predvajanje prve polovice osme sezone.

A mnogi gledalci se niso nikoli prav zares sprijaznili z dejstvom, da sta lika Rachel Zane, ki jo je igrala Meghan Markle, in Mike Ross, ki ga je upodabljal Patrick J. Admas, povedala svoje ter zapustila odvetniško firmo. To so jasno in glasno znova povedali s komentarji pod zadnjo Patrickovo objavo na Instagramu.

Sedemintridesetletni zvezdnik je namreč objavil staro skupno fotografijo igralcev serije, zraven pa pripisal: "Izgubljena, najdena in nato takoj uokvirjena. Čestitke družini Nepremagljivi dvojec za uspešno zaključeno osmo sezono." Spodaj so njegovi sledilci takoj zapisali, da serija preprosto ni več enaka brez njega, mnogi so ga rotili, naj se vrne.

Igralec se je sicer za slovo od vloge Mika Rossa odločil zato, ker je imel po sedmih letih preprosto dovolj. V intervjujih je pojasnil, da bi se rad zdaj malce odpočil in imel več časa za družino. S soprogo, igralko Troian Bellisario, sta se sicer pred dvema mesecema razveselila prve hčerke.

Serijo Nepremagljivi dvojec lahko spremljate na Planetu od torka do četrtka ob 21. uri. Nove epizode napete dramske odvetniške nadaljevanke torej ne zamudite že nocoj!