Pomembna novica za vse oboževalce Meghan Markle

Ob ponedeljkih zvečer se namreč ne boste več družili z Mikom Rossom in Rachel Zane, ki jo v seriji Nepremagljivi dvojec igra Meghan Markle, saj so ponedeljkovi večer od zdaj rezervirani za ljubitelje turških telenovel. Po seriji Ne izpusti me, ki je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19. uri, namreč ob 20. uri sledi en del Istanbulske neveste, ob 21. uri pa takoj še en del.

A pozor, Istanbulska nevesta je od tega tedna na sporedu od ponedeljka do četrtka, napeto odvetniško dramsko serijo Nepremagljivi dvojec pa lahko po novem na Planetu gledate v torek, sredo in četrtek ob 21. uri.

Petki bodo od zdaj rezervirani za vse ljubitelje dobrih filmov, kajti vsak petek ob 20. uri si boste lahko na Planetu ogledali filmske poslastice. Že ta petek na Planet prihaja najboljši film vseh časov, legendarni Gladiator.