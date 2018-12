Turški igralec v ljubečem objemu #video

Tokrat je eden najbolj priljubljenih turških parčkov praznoval četrto obletnico skupnega življenja. Oba sta na svojem profilu na Instagramu objavila fotografijo iz finalne oddaje Dancing with the stars in ob fotografijah zapisala: "Vse najboljše za četrto obletnico, ljubezen moja."

Fotografiji sta nastali v turški različici plesne oddaje Dancing with the stars, v kateri znani obrazi plešejo s profesionalnimi plesalci. Na večer finalne oddaje je zaplesala tudi Almeda, seveda s svojim možem Tolgahanom, ki je v oddajo prišel kot gost. Turška igralka in manekenka Almeda se je namreč preizkusila tudi v voditeljskih vodah in suvereno odvodila vso sezono plesnega šova.

Njuna ljubezen torej cveti naprej in še močneje, saj pričakujeta tudi prvega otroka.

