Kunal Nayyar je kot nerodni in sramežljivi Rajesh Koothrappali poskrbel za eno najbolj zabavnih vlog v priljubljeni seriji Veliki pokovci, vendar pa se je želel po koncu serije povsem oddaljiti od tega lika. Tako zelo, da ga gledalci ne bi prepoznali, je razkril.

Sprejel je vlogo srhljivega morilca v novi Netflixovi kriminalni seriji Criminal, kjer mu je uspelo doseči svojo namero. Postal je hladnokrvni morilec, ki je z gosto brado, globljim glasom in preračunljivim umom daleč od hecnega Rajesha.

Priznal je, da je po Pokovcih namerno iskal vlogo, ki bi bila pravo nasprotje, z upanjem, da bi njegovo kariero poneslo v novo smer. Morilec v seriji Criminal je tako prišel v ravno pravem času. "To je vsekakor to, kar sem hotel igrati. Poleg tega sem neprepoznaven tudi po glasu in videzu. Pomembno mi je bilo, da je nekaj povsem drugačnega," je povedal v intervjuju za Metro.

Dodal je še, da si je prav želel, da bi se ljudje, ko bi ga videli v novi kriminalni seriji, vprašali: "Čakaj, kdo je to? O, moj bog, to je tisti tip iz Pokovcev," namesto, da bi rekli: "Oh, to je samo Raj, ki igra morilca," je razložil.

Zadeve vzel v svoje roke

Da je dobil vlogo morilca, je v določeni meri poskrbel sam, saj je poznal direktorico kastinga pri seriji. Ko je videl prvo sezono, se je odločil poskusiti svojo srečo in ji poslal elektronsko sporočilo.

Nayyar je tako postal del druge sezone, kjer je že dobil prve pohvale od soigralcev, med katerimi je tudi Kit Harington iz Igre prestolov. Navdiha za vlogo pa, zanimivo, ni iskal pri zloglasnih morilcih, temveč pri pravih zapornikih. "Hotel sem pokazati, kaj zapor naredi človeku, psihično."

Serija Criminal je očitno le začetek nove karierne poti 39-letnega igralca, saj ga kmalu čaka nadaljevanje snemanja trilerja Suspicion z Umo Thruman, ki je bilo prekinjeno zaradi pandemije novega koronavirusa. Vendar pa še noče povsem izključiti komedije, saj ni važen žanr, važno je, da pri igranju uživa, je še dodal.

