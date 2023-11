Igralcu Janezu Hočevarju Rifletu nagrada bert za življenjsko delo

Filmski in gledališki igralec Janez Hočevar Rifle bo nocoj prejel nagrado bert za življenjsko delo, ki jo podeljuje Društvo slovenskih režiserjev in režiserk. Podelitev bo ob 19. uri v Slovenski kinoteki, ob tej priložnosti bodo predvajali tudi film po izboru nagrajenca, komično-kriminalni celovečerni film Jureta Pervanjeta Do konca in naprej.

V utemeljitvi nagrade so Rifleta, kot ga poznajo generacije gledalcev in poslušalcev, opredelili za posebne vrste fenomen: "Površen pogled ga kot enega najbolj prepoznavnih slovenskih obrazov zanesljivo umesti na sam vrh domačega komedijantstva, a če se podrobneje posvetimo njegovi dolgi in pestri ustvarjalni poti, spoznamo, da je ta polna meandrov in presenečenj, da Hočevar enakovredno sodi tudi med najbolj večplastne in niansirane interprete človeške narave."

Našteli nekaj njegovih najpomembnejših vlog

V podkrepitev tega so našteli nekaj njegovih vlog: v Cvetju v jeseni Matjaža Klopčiča se pojavi v dveh, sicer epizodnih, a nadvse raznolikih vlogah; v filmu Učna leta izumitelja Polža Janeta Kavčiča je strogi oče, a ne papirnat mladostnikov antagonist, temveč skrbnik iz mesa in krvi; v Butnskali Francija Slaka se vešče prilagaja vratolomnemu toku filmske pripovedi in eklektičnemu loku razvoja svojega lika; v Kavarni Astoria Jožeta Pogačnika pa na plečih interpretacije lastnika kavarne v času spremembe družbenega reda polnovredno upodobi usodo posameznika in hkrati celotnega družbenega sloja na pomembnem zgodovinskem razpotju. Za zadnjo vlogo je prejel zlato areno na filmskem festivalu v Pulju.

Kot so še zapisali v društvu, je Hočevarjeva pestra ustvarjalna pot bržkone tudi posledica igralčeve strastne želje po svobodi: kot svobodnjak v svojem poklicu je lahko vloge v filmu, na televiziji, radiu, v družbi izbiral, a mnoge med njimi je bil zaradi preživetja "prisiljen" prevzeti. "Vendar se zdi, da Hočevar raznovrstne vloge sprejema tako kot življenje samo: lahkotno, odprtih rok in srca, s spontanim razumevanjem soobstoja svetlobe in senc človekovega bivanja."

Mnogo gledalcem televizije je ostal v spominu po oddaji Podarim dobim s prepoznavnima šalom in kapo. Foto: Mediaspeed

Nastopal tudi v TV-serijah

Rifle je zaigral v številnih celovečernih filmih, kot so poleg omenjenih še Čisto pravi gusar režiserja Antona Tomašiča, Poletje v školjki 2 Tuga Štiglica in Pokrajina št. 2, Vinka Möderndorferja, ter TV-filmih in dramah, kot so Stari časi Zvoneta Šedlbauerja, Bonboniera Jana Zakonjška in Vampir z Gorjancev Vincija Voguea Anžlovarja.

Videti ga je bilo mogoče tudi v TV-serijah, kot so Dekameron, Naočnik in Očalnik, Naša mala klinika, Usodno vino in Primeri inšpektorja Vrenka. Mnogo gledalcem televizije pa je ostal v spominu po oddaji Podarim dobim s prepoznavnima šalom in kapo.

"Pregled njegovega ustvarjanja na preseku različnih medijev – od filma, gledališča, televizije, radia do stand-up komedije – jasno izkazuje igralčevo širino in odstira več medijskih person; nekatere so ponarodele in v določenih obdobjih dosegle celo mitološki status," je v poklon Rifletu zapisala Anja Banko.