Hollywoodski igralski ceh je letos nagradil te filme, serije in igralce ...

Po podeljenih zlatih globusih in nagradah po izboru filmskih kritikov so sinoči podelili še nagrade hollywoodskega igralskega ceha Screen Actors Guild Awards (SAG).

Alexander Skarsgard in Nicole Kidman sta si prislužila kipca za vlogi v seriji Majhne laži. Foto: Reuters

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sinoči je bila v Los Angelesu podelitev nagrad SAG, ki jih hollywoodski igralski ceh podeljuje najboljšim filmom, TV-serijam in igralcem preteklega leta. Glasove prispeva več kot 160 tisoč profesionalnih umetnikov, med katerimi jih je veliko tudi članov Akademije, ki podeljuje prestižne oskarje.

Nemalokrat so tako nagrade SAG, skupaj z nagradami kritikov Critics' Choice Awards, napoved za najbolj zaželene zlate kipce v Hollywoodu.

Frances McDormand kaže zelo dobro pred letošnjo podelitvijo oskarjev. Za vlogo v filmu Trije plakati pred mestom je osvojila že zlati globus, nagrado Critics' Choice Awards in sinoči še nagrado SAG. Foto: Reuters

Zmagovalca večera: Trije plakati pred mestom in Veep

V kategoriji filmov je slavil film Trije plakati pred mestom. Frances McDormand si je prislužila kipec za najboljšo glavno igralko, Sam Rockwell pa za najboljšega stranskega igralca. Drama Trije plakati pred mestom je osvojila tudi nagrado za najboljšo zasedbo.

Za najboljšega igralca v glavni vlogi so izglasovali Garyja Oldmana za film Najtemnejša ura, nagrado za najboljšo stransko igralko pa je prejela Allison Janney za Jaz, Tonya.

Med televizijskimi serijami so za najboljšo dramsko zasedbo izglasovali serijo To smo mi. Serija je slavila tudi v katergoriji najboljšega igralca, kipec je domov odnesel Sterling K. Brown.

Morgana Freemana so počastili z nagrado za življenjsko delo. Foto: Getty Images

Najboljša komična serija je Veep, njena glavna igralka Julia Louis-Dreyfus pa je osvojila že deveto in rekordno nagrado SAG.

Kipec za najboljšo igralko v dramski seriji je osvojila Claire Foy za serijo The Crown, kipec za najboljšega igralca v komični seriji pa William H. Macy za serijo Shameless. Nagradi za najboljšega igralca in igralca v televizijskem filmu ali omejeni seriji Majhne laži sta dobila Nicole Kidman in Alexander Skarsgard.

Vse dobitnike nagrad najdete tukaj.