Konec septembra se bo v Hollywoodu zgodila prva podelitev nagrad za dosežke v svetu šovbiznisa med pandemijo. Kljub koronakrizi so se namreč odločili podeliti emmyje, nagrade za televizijske dosežke. Nominacije so sporočili včeraj.

Podelitev emmyjev 20. septembra bo prva večja podelitev hollywoodskih nagrad, ki se bo zgodila sredi pandemije novega koronavirusa, zato še ne vedo, kako in kje jo bodo izpeljali, a v Hollywoodu so odločeni, da jo bodo.

Gre za prvo podelitev nagrad za dosežke v svetu šovbiznisa med pandemijo in med tem, ko je svet še vedno sredi koronakrize. Zgodovinski dogodek bo vodil Jimmy Kimmel, ki tudi sam malce dvomi o tej odločitvi, je razkril za The New York Post: "Ne vem, kje bomo to izpeljali ali kako, niti zakaj bomo šli v to, vendar gremo in jaz bom voditelj".

Poleg datuma za zdaj torej ni jasno, kako se bo odvijala 72. podelitev emmyjev.

Ni še čisto jasno, ali se bodo letošnji Emmyji odvijali pred občinstvom ali virtualno. Foto: Getty Images

Letos več nominirancev različnih ras

Včeraj so tako sporočili letošnje nominirance, med katerimi prednjačita drami Watchmen, ki je prejela 11 nominacij, in Nasledstvo z desetimi nominacijami, obe v produkciji hiše HBO. Z devetimi nominacijami sledi Netflixova drama Ozark, z osmimi pa Čudovita gospa Maisel in Schitt's Creek.

Od televizijskih mrež pa imata največ možnosti za zmago Netflix in HBO, saj sta prejeli po 42 in 38 nominacij.

Veliko več nominacij kot leta prej je šlo igralcem različnih rasnih pripadnosti, saj je moral tudi Hollywood zaradi množičnih protestov proti rasizmu končno poskrbeti za večjo raznolikost med nominiranci in nagrajenci prestižnejših nagrad. Letos so tako med nominiranci tudi: Kerry Washington (Prikriti plameni in Ameriški sin), Don Cheadle (Črni ponedeljek), Regina King (Watchmen), Billy Porter (Pose), Sandra Oh (Ubij Eve), Uzo Aduba (Gospa Amerika) in Sterling K. Brown (Čudovita gospa Maisel in To smo mi).

Jennifer Aniston in Brad Pitt sta karierno slavila že v začetku letošnjega leta, na podelitvi nagrad SAG pa sta kipec domov odnesla oba. Foto: Getty Images

Presenečenje sta tudi nominaciji nekdanjih zakoncev Brada Pitta in Jennifer Aniston – on jo je prejel za gostovanje v satirični oddaji Saturday Night Live, ona pa za glavno vlogo v seriji The Morning Show. Pitt čisto svojega emmyja še nima (leta 2014 si ga je kot soustvarjalec delil za televizijski film Normalno srce), Anistonova pa si ga je prislužila leta 1994 za vlogo Rachel v legendarni humoristični seriji Prijatelji.

Celoten seznam letošnjih nominirancev preverite tukaj.

