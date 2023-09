Zgodba se dogaja v Benetkah po drugi svetovni vojni, kamor se je Poirot zatekel v osamo in celo najel telesnega stražarja, da drži proč obupane ljudi, ki želijo njegovo pomoč. Poirotevi brki so nekoliko manj razbohoteni, a to je še zmeraj isti junak, ki je navdušil z razgibavanjem malih sivih celic v Umoru na Orient ekspresu in Smrti na Nilu.

Njegovo izolacijo prebije stara prijateljica, pisateljica Ariadne Oliver (Tina Fey), ki ga povabi na seanso, na kateri želi razkrinkati domnevno šarlatanko, ki naj bi vzpostavila stik s pred kratkim umrlo mladenko. Poirot nerad privoli, in čeprav razkrije nekatere vedeževalkine prijeme, so udeleženci seanse kmalu priča umoru, ki ga ne bi mogel nihče zagrešiti. Vsaj ne nihče živ.

Poglejte napovednik:

Poirot v nadnaravni srhljivki?

Medtem ko sta prvi dve filmski priredbi Agathe Christie, ki sta ju ustvarila scenarist Michael Green ter režiser in glavni igralec Kenneth Branagh, sledili slovitima in že večkrat upodobljenima zgodbama, sta se filmarja tokrat lotila manj znanega romana, ki je bil do- zdaj predelan zgolj v eni od epizod serije Poirot z Davidom Suchetom v glavni vlogi.

Posledično nista bila tako zavezana literarni predlogi ali drugim vzornikom in sta se odločila povsem spremeniti zgodbo. Tako sta jo med drugim prestavila iz Anglije v Benetke in dodala elemente nadnaravne srhljivke, ki jih ni v izvirni zgodbi. Agatha Christie je sicer v svoji izjemno plodoviti karieri napisala nekaj tovrstnih zgodb, še pogosteje pa jih je – podobno kot njen sodobnik Arthur Conan Doyle, avtor Sherlocka Holmesa – uporabljala kot lažne sledi za gradnjo vzdušja.

Dogajanje je postavljeno na resnične lokacije v Benetkah. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Smrt v Benetkah z zgodbo o klicanju duhov, ki se dogaja na deževno noč v nekdanji sirotišnici, kjer naj bi strašili duhovi umrlih otrok, povsem izkoristi vse mogoče prijeme nadnaravne srhljivke, pri čemer tako gledalec kot tudi sam Hercule Poirot pogosto nista prepričana glede resnične narave nenavadnih dogodkov. S tem pristopom in ob izdatnih spremembah literarne predloge ima Smrt v Benetkah precej večji potencial kriminalke kot Umor na Orient ekspresu in Smrt na Nilu, kjer je bila identiteta morilca oziroma morilcev v zgodbi sicer dobro zamaskirana, a splošno znana.

Do neke mere filmu uspe izkoristiti ta potencial, vendar žal scenarist in režiser ne zaupata dovolj detektivski žilici gledalcev, saj so določeni ključni dokazi kar nekoliko preveč izpostavljeni, tako da je del sicer kompleksnih razkritij nekoliko pričakovan. Vsaj za ljubitelje kriminalk, ti pa so nedvomno primarno občinstvo tega filma.

Tudi v tretji zgodbi o Herculu Poirotu tega obkroža zvezdniška zasedba, v kateri izstopajo oskarjevka Michelle Yeoh, komičarka Tina Fey in Jamie Dornan, ki je z Branaghom sodeloval pri uspešnici Belfast. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Nova doba, novi prijatelji

Dogajanje filma Smrt v Benetkah je postavljeno skoraj desetletje za prejšnjim, Smrt na Nilu, v čas po drugi svetovni vojni, ki je pustila pečat na Poirotu in številnih drugih likih. Glede zaključnega prizora prejšnjega filma, ki je Poirota pokazal brez brk in s potencialnim začetkom romance, v novem filmu ne dobimo odgovora, le manj košate brke.

Je pa bolj zagrenjen in dobesedno zaprt vase, dokler ga ne prebudi obisk prijateljice Ariadne Oliver, pisateljice kriminalk, ki je na osnovi Hercula Poirota ustvarila fiktivnega finskega detektiva. Njen lik se je večkrat pojavil v romanih Agathe Christie, tudi v Zabavi za noč čarovnic, in tako kot v tem filmu deluje kot Poirotev pomočnik, ob tem pa poskrbi tudi za humor, saj se je Christiejava z njenim likom kot parodijo same sebe najbolj zabavala.

Tina Fey igra Ariadne Olivier, lik iz zgodb Agathe Christie, ki je temeljil na njej osebno. Ariadne je namreč pisateljica kriminalk, ki je zaslovela z romani o finskem detektivu, ki temelji na njenem prijatelju Herculu Poirotu. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Pisateljico odlično upodobi ameriška komičarka Tina Fey, preostanek zvezdniške zasedbe pa vključuje letošnjo oskarjevko Michelle Yeoh, angleško igralko Kelly Reilly, ki se vrača k žanru po Sherlocku Holmesu, ter severnoirski dvojec Jamieja Dornana in Juda Hilla, ki ponovno igrata očeta in sina, tako kot v Brannaghovem z oskarjem nagrajenem Belfastu. Zasedba odlično opravi svoje delo, bistveno bolje od tiste v Smrti na Nilu. Nasploh je film odločno bolje posnet, predvsem zaradi uporabe resničnih lokacij in praktičnih učinkov, saj so ceneni digitalni učinki v studiu posnetega in narisanega Egipta dodobra pokvarili užitek ogleda.

Ali je film Smrt v Benetkah vreden ogleda?

Ljubiteljem kriminalk in še posebej Hercula Poirota bo film nedvomno všeč. Resda ne doseže monumentalnosti Umora na Orient ekspresu, se ji pa s hermetičnostjo zaprtega prostora in neurja vsekakor zelo približa. Branagh je odličen tako za kamero kot tudi pred njo, ko mojstrsko vpleta srhljive elemente v detektivko in dovolj razširi nabor skrivnostnih dogodkov, da je gledalec povsem vpet v zgodbo, tudi ko že ugotovi, kdo je morilec. Žal pa ogled filma ne bo koristil gimnazijcem, ki računajo na to, da bi jim bilo s tem prihranjeno branje v slovenščini istoimenske novele Thomasa Manna.

Michelle Yeoh v vlogi vedeževalke, ki obljublja stik z onstranstvom, sredi seanse. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Smrt v Benetkah (A Haunting in Venice)



Režija: Kenneth Branagh

Igrajo: Kenneth Branagh, Tina Fey, Michelle Yeoh, Jamie Dornan, Jude Hill, Kelly Reilly

Žanr: detektivka

Dolžina: 103 minute Kenneth BranaghKenneth Branagh, Tina Fey, Michelle Yeoh, Jamie Dornan, Jude Hill, Kelly Reillydetektivka103 minute

