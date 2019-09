Fosterjevi – sodobna družina producentke Jennifer Lopez

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V videoteko Pickbox NOW na televiziji Telekoma Slovenije je prispela hvaljena ameriška najstniška drama o raznoliki in niti najmanj tradicionalni družini, ki živi v predmestju kalifornijskega San Diega.

Na čelu družine Foster je lezbični par, policistka Stef (Teri Polo) in njena žena, ravnateljica šole Lena (Sherri Saum).

Par vzgaja Stefinega biološkega sina Brandona (David Lambert) in štiri posvojence – latinskoameriška dvojčka Jesusa (Jake T. Austin/Noah Centineo) in Mariano (Cierra Ramirez), nedavno varovanko prevzgojnega doma Callie (Maia Mitchell) in njenega mlajšega brata Juda (Hayden Byerly).

Del te raznolike družine je tudi Mike Foster (Danny Nucci), Stefin bivši mož in aktualen policijski partner ter Brandonov oče.

Igralska zasedba družinske serije Fosterjevi na čelu z njeno producentko Jennifer Lopez. | Foto: Pickbox NOW Serija za najstnike in odrasle

Že na prvi pogled je jasno, da Fosterjevi niso tradicionalna družina, kar pa zanje ne predstavlja nobene težave.

Scenaristi so odlično prikazali, kako se definicija družine sčasoma spreminja, kritiki pa so Fosterjeve pohvalili kot serijo, ki je namenjena širšemu občinstvu in ob kateri bodo uživale vse generacije.

Serijo Fosterjevi – to je producirala zvezdnica Jennifer Lopez – namreč odlikuje odlična kemija med igralci, inteligentno napisan scenarij z sodobnim razumevanjem družine pa bo navdušil tako odrasle kot tudi mlajše gledalce.

Prve štiri sezone serije Fosterjevi so na voljo v videoteki Pickbox NOW na televiziji Telekoma Slovenije.

Napovednik serije Fosterjevi: