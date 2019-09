Filmi, ki temeljijo na videoigrah

CELOVEČERNE PRIREDBE VIDEOIGER

Pokemon detektiv Pikachu (Pokémon Detective Pikachu, 2019)

Animirano-igrana akcijska komična pustolovščina o detektivski dogodivščini prikupnega in zabavnega Pokemona Pikachuja (temu je glas posodil Ryan Reynolds). Film je del izjemno uspešne medijske franšize, ki jo je leta 1995 ustvaril Satoshi Tajiri, scenarij filma pa ohlapno temelji na istoimenski videoigri iz leta 2016. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Rampage: Veliko razdejanje (Rampage: Big Meets Bigger, 2018)

Ko se tri divje živali zaradi gensko spremenjenega cepiva preobrazijo v pošastne orjake, jih morata primatolog (Dwayne Johnson) in genetičarka (Naomie Harris) ustaviti, preden bi srhljivi velikani povsem razdejali Chicago. Zgodba ohlapno temelji na istoimenski seriji videoiger, ki so izšle med letoma 1986 in 2006. • V soboto, 7. 9., ob 22.10 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Tomb Raider (2018)

Lara Croft (oskarjevka Alicia Vikander) je divje svojeglava hči ekscentričnega pustolovca, ki je izginil brez sledu, ko je bila še najstnica. Zdaj se mora gnati prek vseh meja, da bi našla skrivnostni otok, kjer so nazadnje videli njenega očeta. To je tretja celovečerna priredba istoimenske videoigre in prva, v kateri naslovne junakinje ni upodobila Angelina Jolie. • V četrtek, 19. 9., ob 23.30 na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Asasinov nazor (Assassin's Creed, 2016)

Na smrt obsojen kriminalec (Michael Fassbender) z genetskim poskusom odkrije, da je potomec pripadnikov skrivne združbe iz obdobja španske inkvizicije, ki se je stoletja borila proti zloveščemu redu Templarjev. franšizo računalniških iger, na kateri film temelji, je razvilo podjetje Ubisoft, ustvarjalci pa so navdih zanjo črpali iz romana Alamut slovenskega pisatelja Vladimirja Bartola. • V videoteki DKino.

Warcraft: Začetek (Warcraft, 2016)

Miroljubno kraljestvo Azeroth se znajde na robu vojne, ko ga pretrese vdor strašljivih orkovskih bojevnikov, ki bežijo iz svojega umirajočega doma, da bi kolonizirali novo področje. Z odprtjem portala, ki povezuje oba svetova, eni vojski grozi uničenje, drugi pa izumrtje. Najdonosnejša priredba videoigre v zgodovini je v svetovnih kinematografih zaslužila dobrih 433 milijonov ameriških dolarjev. • V videoteki DKino.

Angry Birds film (The Angry Birds Movie, 2016)

Zabavni jezni ptiči, ki so osvojili mobilne telefone, računalnike in male ekrane, so dočakali svoj filmski debi v tej animirani komični pustolovščini o začetku njihovega spora z dvoličnimi pujsi. Ta vam bo pokazala, zakaj so tako jezni. • V videoteki DKino si lahko ogledate obe različici filma – sinhronizirano in podnaslovljeno.

Hitman: Agent 47 (2015)

Elitnega morilca (Rupert Friend) s pomočjo genskega inženiringa spremenijo v popoln ubijalski stroj. Zdaj mora ta ustaviti vodjo kriminalne združbe, ki se želi dokopati do skrivnosti njegovih moči in ustvariti vojsko nepremagljivih mož. To je že druga priredba slovite serije videoiger po filmu Hitman iz leta 2007, v katerem je naslovnega junaka upodobil Timothy Olyphant. • V nedeljo, 8. 9., ob 0.45 na RTL Hrvaška.**

Need for Speed: Želja po hitrosti (Need for Speed, 2014)

V filmski priredbi kultne dirkaške igre spoznamo vročekrvnega ljubitelja hitrosti Tobeyja (zvezdnik serije Kriva pota Aaron Paul), ki je po krivici pristal v zaporu. Ko ga izpustijo, se želi maščevati bogatemu nekdanjemu partnerju Dinu, ki ga je izdal in z objestno vožnjo povzročil tragično smrt prijatelja. • V videoteki DKino.

Nevidno zlo: Drugi svet (Resident evil: Afterlife, 2010)

V četrtem delu filmske franšize Alice (Milla Jovovich) nadaljuje boj s korporacijo Umbrella in rešuje tiste, ki so preživeli virusno epidemijo in napade živih mrtvecev. Med filmskimi franšizami, ki temeljijo na računalniških igrah, je saga Nevidno zlo najdonosnejša, vseh šest filmov pa je v svetovnih kinematografih zaslužilo več kot 1,2 milijardi ameriških dolarjev. • V sredo, 4. 9., ob 2.35 na TV 1000.*

Perzijski princ: Sipine časa (Prince of Persia: The Sands of Time, 2010)

Odpadniški princ Dastan (Jake Gyllenhaal) in skrivnostna princesa Tamina (Gemma Arterton) združita moči v boju zoper temačne sile, da bi zaščitila dar bogov – bodalo, ki lahko preobrne tok časa in svojemu lastniku omogoča zavladati svetu. Zgodba filma temelji na istoimenski videoigri, ki jo je podjetje Ubisoft izdalo leta 2003. • V četrtek, 5. 9., ob 9.35 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Max Payne (2008)

Akcijski triler je zasnovan na legendarni prvoosebni akcijski videoigri in pripoveduje zgodbo o odpadniškem policistu (Mark Wahlberg), ki je odločen poiskati krute morilce svoje družine in službenega partnerja. • V ponedeljek, 2. 9., ob 21. uri na FOX Movies.*

Ulični bojevnik (Street Fighter, 1994)

Ko zlobni general Bison ugrabi 63 javnih uslužbencev in zanje zahteva visoko odkupnino, vlada talcem na pomoč pošlje junaškega polkovnika Guila in tako se začne boj dobrega proti zlemu. V eni od prvih celovečernih igranih priredb videoiger so glavne vloge odigrali Jean-Claude Van Damm, pokojni Raul Julia in avstralska pevka Kylie Minogue. • V soboto, 7. 9., ob 3.20 na AXN.*

FILMI, KI SE NAVEZUJEJO NA VIDEOIGRE

Igralec št. 1 (Ready Player One, 2018)

Ko umre avtor virtualne resničnosti OASIS, zapusti velikansko premoženje prvemu človeku, ki bo našel velikonočno jajce, skrito nekje v navideznem svetu. Želja po slavi in pohlep sprožita tekmovanje, ki zajame ves svet. Vizualno osupljiva ZF-pustolovščina Stevena Spielberga temelji na istoimenski knjižni uspešnici Ernesta Clina. • V soboto, 7. 9., ob 19. uri na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Ralph ruši internet (Ralph Breaks the Internet, 2018)

V nadaljevanju Disneyjeve animirane uspešnice protijunak arkadne igre Ralph in njegova najboljša prijateljica Vanelopa von Švic zapustita varno zavetje igralnega salona ter se v iskanju rezervnega dela za eno od iger znajdeta v internetu – neskončnem in nerazumljivem novem svetu s povsem neznanimi pravili. • V sredo, 4. 9., ob 20. uri na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Piksli (Pixels, 2015)

V akcijski ZF-komediji Chrisa Columbusa, režiserja uspešnic Sam doma ter Harry Potter in kamen skrivnosti, Zemljo napadejo pošasti, ki so jih Nezemljani oblikovali po priljubljenih videoigrah kot so Pac-Man, Donkey Kong in Centipede. Edini, ki lahko rešijo človeštvo, so ljubitelji starih videoiger v podobi Adama Sandlerja, Kevina Jamesa, Petra Dinklaga in Josha Gada. • V videoteki DKino.

Mali vohuni 3-D: Konec igre (Spy Kids 3 D: Game Over, 2003)

V tretjem delu družinske akcijsko-domišljijske franšize Roberta Rodrigueza se mladoletna vohuna Juni in Carmen Cortez podata v virtualen resničnostni svet znotraj 3D-videoigre, ki jo je zlobni Lutkar (Sylvester Stallone) ustvaril zato, da bi zavladal svetu. • V sredo, 4. 9., ob 15.15 na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Napovednik filma Pokemon detektiv Pikachu:

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA Cinemax │ Cinemax 2 208 │ 209 DA AXN 229 DA FOX Movies 216│ 217 (HD) DA TV 1000 218 DA RTL Hrvaška** 760 DA

*Možnost sedemdnevnega ogleda za nazaj velja za linearne programe.