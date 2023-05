Filmi in serije, ob katerih si boste grizli nohte

Politika je umetnost nemogočega, pravi stari rek, in umetnost so nedvomno tudi dobri politični trilerji, s spletkami, načrti znotraj načrtov in daljnosežnimi potezami, vrednimi šahovskih velemojstrov.

Medtem ko lahko na HBO Max spremljate komično zgodovinsko serijo Vodovodarji iz Bele hiše, ki prikazuje ozadje afere Watergate, smo pobrskali po spletnih videotekah in izbrali najboljše in najbolj napete politične trilerje, ki so trenutno na voljo.

DKino

Igra imitacije (The Imitation Game)

Eden ključnih elementov, ki je zaveznikom pomagal pri zmagi v drugi svetovni vojni, je bilo dešifriranje nemške naprave za šifriranje Enigma, k čemur je ključno pripomogel eden najpomembnejših matematikov 20. stoletja Alan Turing. V tej prestižni drami, ki je prejela kar osem nominacij za oskarja, ga izjemno upodobi Benedict Cumberbatch.

Črnec v Kukluksklanu (BlacKkKlansman)

Politika niso zgolj mednarodne spletke, temveč tudi lokalni boj proti ekstremistom. Ta film Spika Leeja je črnokomični triler o Ronu Stallwarthu, prvem temnopoltem kriminalistu v Coloradu Springs, ki se mu je uspelo infiltrirati v kukluksklan. V kinu je bil film pod naslovom Črni kkklanovec.

HBO Max

JFK

Sloviti film Oliverja Stona se osredotoča na državnega tožilca iz New Orleansa, ki preiskuje povezave z atentatom na ameriškega predsednika, vendar zvezna vlada njegova dognanja o morebitni zaroti na koncu zavrne. Film je prejel več oskarjev.

Zarota proti Ameriki (The Plot Against America)

Priredba slovitega romana Phillipa Rotha sodi v podžanr alternativne zgodovine, saj prikazuje, kakšna bi lahko bila zgodovina ZDA v primeru majhne spremembe. Ta sprememba je, da Charles Lindbergh, sloviti pilot in goreči podpornik Adolfa Hitlerja, postane predsednik ZDA namesto Roosevelta in naravna ameriške interese z nacističnimi.

Netflix

Zvesti vrtnar (The Constant Gardener)

Takega seznama ni mogoče sestaviti brez filma, ki temelji na romanu Johna le Carréja, in Zvesti vrtnar je pravzaprav eden boljših. Zgodba ni postavljena v hladno vojno, temveč v Kenijo, kjer britanski diplomat preiskuje smrt svoje žene in odkrije grenko zaroto. V glavnih vlogah sta Ralph Fiennes in Rachel Weisz.

The Diplomat

Čisto sveža serija s Keri Russell v glavni vlogi je posrečena mešanica političnega trilerja, drame in romance, začinjena s ščepcem humorja. Trenutno je to ena najbolj gledanih serij na Netflixu.

SkyShowtime

Prevajalka (The Interpreter)

Ko simultana tolmačka v Združenih narodih presliši skrivni dogovor o načrtih za atentat v manjšinskem jeziku, ki ga tudi sama govori, to sproži preiskavo in nelagodno sodelovanje med ameriško tajno službo in Združenimi narodi. V filmu mojstra Sydneyja Pollacka glavni vlogi igrata Nicole Kidman in Sean Penn.

The Undeclared War

Sveža britanska serija spremlja ekipo britanskega varnostno-obveščevalnega organa GCHQ (istega, v katerem je delal Alan Turing v Igri imitacije), ki se spopade s kibernapadom in kampanjo lažnih informacij tik pred prelomnimi volitvami. Dogajanje je postavljeno v prihodnje leto, v eni glavnih vlog pa je Simon Pegg.

Voyo

Zadnji kitajski cesar (The Last Emperor)

Epski zgodovinski film iz leta 1987 je pobral kar devet oskarjev in prikazuje življenje poslednjega kitajskega cesarja Puyjija. Film je režiral Bernardo Bertolucci, ki je pridobil podporo in sodelovanje kitajskih oblasti ter za najbolj množične scene najel kar 19 tisoč statistov.

Pickbox

Veleposlanik (The Ambassador)

Švedska serija spremlja na novo nastavljenega ambasadorja v Mehiki, ki želi na vsak način izpeljati orožarski posel, pri čemer njegove ambicioznosti ne ustavi niti popolna nesposobnost.

Amazon Prime Video

Kdo je Bourne? (The Bourne Identity)

Film z Mattom Damonom velja za enega najboljših trilerjev tega tisočletja in prvi dve nadaljevanji, Bournova premoč in Bournov ultimat, sta ta položaj potrdila. Prime Video ima na voljo še četrti in peti film, ki sta še zmeraj solidna, a nista takšna presežka, in sezono serije Treadstone, ki se odvija v istem svetu kot filmi.

Disney+

Domovina (Homeland)

Ena najbolj priljubljenih vohunskih serij tega tisočletja je osredotočena na agentko Cie Carrie Mathison (Claire Danes), ki trpi za bipolarno motnjo, kar ji otežuje delo, a vsekakor ne toliko kot vsi dvojni agenti, ki mešajo štrene boja proti teroristom.

Apple TV+

Foundation

In za zaključek še nekoliko bolj velikopotezne politične igre, take, ki obsegajo celotno Galaksijo. Serija temelji na seriji ZF-romanov Isaaca Asimova Temelji in prikazuje propad Galaktičnega cesarstva ter vzpon nove sile, Temeljev. Posebej izstopa koncept "troedinega" cesarja Cleona, ki se klonira, tako da lahko hkrati živi kot mladenič, odrasel človek in starec.

Oglejte si še: