Film o generalu Gotovini kritikov ni navdušil

Najbolj pričakovani celovečerec na letošnjem filmskem festivalu v Pulju, film General o Anteju Gotovini, je "suh, siv in dolgočasen", so po sobotni premieri film režiserja Antona Vrdoljaka ocenili v Jutarnjem listu. Težko je pričakovati, da bo projekt prejel katero izmed mednarodnih nagrad, pa menijo v Večernjem listu.

Film so pripravljali deset let in snemali štiri mesece v produkciji, ki je vključevala stotine igralcev in vrsto enot hrvaške vojske ter stala skoraj 20 milijonov kun (2,7 milijona evrov). Lahko mirno rečemo, da od celovečerca nihče ni dobil tistega, kar je pričakoval, je v nedeljo poročal Jutarnji list.

Veliko drame, malo resničnega človeka

"Vrdoljakov general je izpolnil samo en namen. Ideološki. (...) Tako kot vsi filmi, skozi katere iz trebuha govori ideologija, je General suh, siv in dolgočasen," poudarja.

Meni, da film ni pošten ne politično ne zgodovinsko. "Pandan celovečercu niso partizanski filmi iz sedemdesetih let prejšnjega stoletja, temveč stalinistični iz leta 1947," sklene kritik.

Videli smo najdražji hrvaški film vseh časov: v zgodbi o življenju generala Gotovini prevladujejo dialogi na meji latinskoameriških telenovel, veliko je drame, malo pa resničnega človeka, meni Slobodna Dalmacija.

Nameravali so posneti velik hrvaški celovečerec o enem od najbolj izpostavljenih obrazov domovinske vojne, takšnega, kot ga še ni bilo v hrvaški kinematografiji od osamosvojitve, in takšnega, po kakršnih je bila poznana nekdanja jugoslovanska kinematografija, je v nedeljo poročal Večernji list.

Kritike se vrstijo

"Težko si predstavljamo, da bo Vrdoljakov projekt dobil mednarodne nagrade. Zagotovo pa bo zadovoljil državljane, ki si že četrt stoletja želijo velik projekt o hrvaški žrtvi in pogumu hrvaških vojakov v domovinski vojni," dodaja zagrebški časnik.

"Film je staromoden, občasno nevzdržno patetičen, nabito poln s klišeji in iznakažen z več kot nespretno montažo," navaja novičarski portal index.hr. Menijo, da je film očitno podrejen nadaljevanki, ki so jo snemali vzporedno. Napovedanih je osem epizod televizijske nadaljevanke General.

Po ogledu 170-minutnega filma je bilo občinstvo v puljskem amfiteatru razdeljeno. Medtem ko so nekateri navdušeno izpostavljali, da je Hrvaška končno dobila pravi celovečerec o domovinski vojni, ki je pokazal tudi "pravo mentaliteto Srbov", so bili drugi razočarani, ker ni bil izkoriščen ves potencial razburljivega življenja Gotovine, prav tako niso bila upravičena vložena sredstva.

Tudi nekateri, ki osebno poznajo Gotovino, so dejali, da je bila umetniška svoboda pri predstavitvi upokojenega generala precejšnja. Upokojenega generala Gotovine sicer ni bilo na premieri v Pulju. Kot so poročali hrvaški mediji, je dejal, da si bo film morda nekoč ogledal v zasebni družbi.