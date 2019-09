Film Izbrisana Mihe Mazzinija nominiran za najboljši scenarij na festivalu Raindance

Film Izbrisana, pod katerega se kot scenarist in režiser podpisuje pisatelj in Siolov kolumnist Miha Mazzini, je prejel nominacijo za najboljši scenarij na festivalu Raindance, ki je največji festival neodvisnega filma v Veliki Britaniji.

Filmski festival Raindance je namenjen pospeševanju in promociji neodvisnega filma po vsem svetu. Ustanovljen je bil leta 1992, poleg festivala pa ponuja še tečaje filmskega usposabljanja in visokošolsko izobraževanje, poroča STA. Festival se je začel danes, traja pa do 29. septembra.

Revija Variety je ta največji filmski festival neodvisnega filma v Združenem kraljestvu prepoznala kot "enega od 50 nepogrešljivih filmskih festivalov na svetu". Na njem prikažejo najbolj sveže vsebine britanskih in mednarodnih filmskih ustvarjalcev, industrija in javnost pa se lahko udeležujeta tudi forumov, pogovorov in delavnic, poroča STA.

Zgodba o mamici, ki so jo izbrisali

Film Izbrisana je zgodba o tem, kaj se je dogajalo Slovencem, rojenim na napačnem koncu razpadle države, ki so jim v devetdesetih letih na upravnih enotah luknjali osebne izkaznice. Je zgodba o samski mamici Ani, ki v porodnišnici ugotovi, da je ni v računalniških sistemih, da uradno ne obstaja ne ona ne njen novorojenček.

Vo tem, kako je potekal izbris v članku Izbrisani: kaj je res in kaj ni.

"Umazana družinska skrivnost, o kateri nihče ne razpravlja"

Izbrisana je bil najprej Mazzinijev scenarij, nato je postal roman, kasneje pa je postal tudi film. Kot je Mazzini, sicer tudi siolov kolumnist, povedal v intervjuju za naš medij, je izbris kot plesen okužil vso politiko in slovensko družbo. "Ne samo, da nobena vlada tega ni odpravila, izvedli so celo referendum o človekovih pravicah. To pomeni, da se je tudi ljudstvo postavilo na stran politikov, in vse skupaj je lahko sram," je povedal Mazzini. Izbris je nekako postal umazana družinska skrivnost, o kateri nihče prav veliko ne razpravlja, je še povedal.

Protagonistka filma Judita Franković Brdar je na 21. Festivalu slovenskega filma prejela vesno za najboljšo glavno žensko vlogo, prav tako je bil film nagrajen z vesnami za najboljšo izvirno glasbo (Jura Ferina, Pavao Miholjević, Vladimir Godar), za najboljšo scenografijo (Matjaž Pavlovec) in najboljšo kostumografijo (Sanja Džeba), poroča STA. Film je prejel tudi nagrado za najboljši scenarij v kategoriji Srbija in prijatelji na beograjskem filmskem festivalu.

Film je na ogled tudi kanalih globalne TV-mreže HBO.