"Feel-good komedija, ki si jo mora ogledati vsaka ženska!"

Oglasno sporočilo

Vsak od nas se kdaj zamisli in na trenutke obžaluje zamujene priložnosti. Vsak od nas kdaj sam sebi prišepne, da so časi, ko bi lahko izživeli svoje največje sanje, minili. S takšnimi mislimi se ne smemo sprijazniti in največje igralske legende Diane Keaton, Jackie Weaver, Celia Weston, Rhea Perlman, Phyllis Somerville in druge bodo vsem gledalcem dokazale, da za sanje, smeh, dobro počutje in nova doživetja res ni NIKOLI PREPOZNO.