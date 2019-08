Evroviziji se je pridružila tudi ameriška glasbena zvezdnica

Netflix je v torek potrdil, da bo v komediji Evrovizija, ki jo snema komik Will Ferrell, sicer velik oboževalec tega tekmovanja, nastopila tudi pevka Demi Lovato. Igrala bo Katiano, "eno najboljših in najbolj angelskih pevk na celi Islandiji", so sporočili.

Zvezdnica je prav na dan objave te novice praznovala 27. rojstni dan, za katerega ji je Ferrell čestital z videoposnetkom, v katerem je prav tako potrdil, da bo igrala v njegovem filmu.

🎂 Happy Birthday #DemiLovato !!! 🎂 Famous baker and star of Netflix's Eurovision, Will Ferrell, made you a cake. pic.twitter.com/l7qPdCO5pX — Netflix Is A Joke (@NetflixIsAJoke) August 21, 2019

Glavna lika filma Evrovizija bosta sicer glasbenika Lars in Sigrit, ki sta dobila življenjsko priložnost, da na Evroviziji predstavljata Islandijo. Igrata ju Ferrell in Rachel McAdams, del zasedbe pa je tudi Pierce Brosnan, ki igra Ericka Erickssonga, Larsovega očeta in najlepšega moškega na Islandiji.

