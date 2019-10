Enkrat detektiv, vedno detektiv

Julien Baptiste (Tchéky Karyo) je trmast, vendar inteligenten in pronicljiv detektiv. Ko se z ženo preseli v Amsterdam, ga vodja tamkajšnje policije in njegovo nekdanje dekle prosi za pomoč pri reševanju zločina.

Primer, ki ga začne preiskovati, vključuje trgovino s seksom, z mamili in celo z ljudmi. Baptiste se zaveda, da čudovite ulice in kanali Amsterdama skrivajo temne skrivnosti, njegova detektivska narava pa je še vedno neumorna, čeprav po operaciji možganskega tumorja trdi, da ni enak človek kot prej.

Igralec Tchéky Karyo je odlično opravil svoje delo, saj je v naslovni lik vnesel globino in edinstvenost.

"Julien Baptiste mi je zelo všeč in izjemno vznemirjen sem, da ga lahko spremljamo na novem potovanju, ko raziskuje temne skrivnosti na ulicah Amsterdama,“ je o vlogi dejal francoski zvezdnik.

Prvo sezono serije Detektiv Baptiste si lahko premierno ogledate v videoteki Pickbox NOW na televiziji Telekoma Slovenije.

Vsebine videoteke Pickbox NOW so na televiziji Telekoma Slovenije na voljo na programskem mestu 242*, do njih pa lahko dostopate tudi prek tipke Meni na daljinskem upravljalniku.