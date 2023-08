En teden po smrti njegovega očeta, umrl mladi igralec

Po navedbah njegove družine je mladi igralec umrl v ponedeljek na domu v Oaklandu.

"S težkim srcem smo se morali danes posloviti od neverjetnega človeka. Kot umetnik, prijatelj, brat in sin je bil Angus poseben na več načinov," so zapisali v izjavi.

Pred enim tednom je pokopal svojega očeta

Čeprav uradnega vzroka njegove smrti niso razkrili, se je igralec boril z nedavno smrtjo očeta, ki je umrl pred enim tednom, imel pa je tudi težave z duševnim zdravjem.

"Prejšnji teden je pokopal svojega očeta in se težko boril s to izgubo. Edina tolažba, ki jo imamo, je, da vemo, da je Angus zdaj ponovno združen s svojim očetom, ki je bil njegov najboljši prijatelj. Angus je bil odprt glede svojega boja z duševnim zdravjem in upamo, da je njegova smrt lahko opomin za druge, da niso sami. Upramo, da si ga bo svet zapomnil po njegovem humorju, smehu in ljubezni do vseh. V tem trenutku prosimo za zasebnost, saj se še vedno spopadamo s to uničujočo izgubo," so sklenili v izjavi.

V seriji je igral preprodajalca mamil

Angus Cloud se je rodil 10. julija leta 1998 v Oaklandu, kjer je bil kasneje sošolec zvezdnice Zendaye. Pojavil se je tudi v glasbenih videospotih Noaha Cyrusa, Juice WRLD ter Becky G & Karol G.

25-letnik je bil najbolj znan po vlogi Fezca, preprodajalca mamil v HBO-jevi seriji Euphoria.

Na njegovo smrt so se odzvali tudi producenti omenjene serije. "Zelo smo žalostni, da smo izvedeli za smrt Angusa Clouda. Bil je izjemno nadarjen in ljubljeni del družine HBO in Euphorie. Njegovim prijateljem in družini v tem težkem času izrekamo naše najgloblje sožalje," so zapisali na njihovem profilu na Twitterju.

We are incredibly saddened to learn of the passing of Angus Cloud. He was immensely talented and a beloved part of the HBO and Euphoria family. We extend our deepest condolences to his friends and family during this difficult time. pic.twitter.com/PLqkz5Rshc — euphoria (@euphoriaHBO) July 31, 2023

