Film dodobra sledi vzorcem prejšnjih dveh, ko popelje gledalce skozi svet, ki je videti, kot da je razneslo mavrico, nato pa je nekdo čez to posul bleščice in dodal veliko pliša. To je sicer tudi odličen opis glavne junakinje Poppy. Njen zaročenec Veja, ki je začel kot mrki antipod junakinje, je do tretjega filma to naravo opustil, tako da zgodbi zmanjka nekoliko uravnoteženosti, saj sta antagonista docela stranska lika in še bolj barvita ter ekstravertirana kot Poppy. A mlajše gledalce ta vizualni napad navduši, odrasli spremljevalci pa boste morali nekako pretrpeti do konca.

Vsi drugačni, vsi mavrično enakopravni

Čeprav se marsikomu, ki je zgolj bežno opazil fenomen Trolov, ne zdi nujno, da bi ta potreboval zgodbo, je prvi film pravzaprav ponudil precej kompleksen narativ. Prikupni barviti troli namreč živijo v svetu ogromnih in grdih bergnov, ki jih želijo požreti. Zaradi lahkomiselnosti princese Poppy tako troli pristanejo v ujetništvu, čakajoč na smrt, a jih z veliko poguma in pesmi ter pomoči paranoičnega trola Veje Poppy uspe rešiti ter zgraditi tudi prijateljstvo z bergni in posledično boljši svet. V drugem filmu spoznamo trole različnih glasbenih žanrov in Poppy se kot princeska popa sooči z metalsko Barb, ki želi vsem preostalim vsiliti svojo glasbo.

Oba filma sta tako otroškim gledalcem ponudila pomembno sporočilo o vključevanju in sprejemanju drugačnosti, ki je v sodobnem svetu še kako pomembno, saj ga določene mračnjaške struje skušajo izključiti iz družbenih debat. No, Troli to sporočilnost nadgradijo z izdatno prisotnostjo mavric, ki so tudi v njihovih zastavah. Žal je tretji film tudi na tem področju skoraj tako šibek kot pri zgodbi, saj ponudi zgolj nauk, da je zlorabljanje drugih za lastno dobrobit slabo. Poskuša sicer razpredati nekaj o družinah, vendar bi težko rekli, da je v ozadju koherentno sporočilo.

Navdušenje tudi brez zgodbe

Zgodba novega filma je osredotočena na Vejo, ki je bil kot dojenček član fantovske skupine Brozone, a so se člani sprli in odšli vsak svojo pot. Ko pa zlobna nenadarjena glasbenika Velvet in Veneer ujameta enega od njih, se morajo preostali zbrati skupaj, da ga rešijo. Večino filma tako Poppy in Veja potujeta skozi različne dele tega razgibanega in barvitega sveta ter iščeta preostale člane Brozone, medtem pa vsake toliko vsi zapojejo. Vizualno film ne prinese nobenega presežka glede na prejšnja dva, se pa pokloni nekaterim velikim delom animacije, denimo Mojemu sosedu Totoru.

Kljub temu, da ne ponudi prav veliko novega in da je zgodba veliko bolj predvidljiva kot v prvih dveh filmih ter občasno celo repetitivna, je bila otroška publika vidno navdušena nad videnim in bo brez dvoma prepričevala starše k ponovnem ogledu v kinu ali doma. Ko se v zadnji sceni pojavijo še NSYNC v trolovskih podobah in skupaj s Timberlakovim Vejo zapojejo še Bye Bye Bye, mladim gledalcem sicer ni bilo jasno, kaj se dogaja, a starši v publiki bi bili brez dvoma razočarani, če film ne bi ponudil še tega bonbončka.

Sinhronizacija pesmi

Glasba je tudi v tretje pretežno zgrajena iz priredb pop klasik, pri čemer pa to pot slovenska sinhronizacija nekoliko zaostaja. Eden bolj pozitivnih vidikov glasbe v prvih dveh filmih so bile domišljene priredbe v slovenščino, v tretje pa izstopa število pesmi, ki so ostale v izvirniku. Odločitev za to brez dvoma leži pri filmskem studiu DreamWorks oziroma Universal, saj hollywoodski studii izvajajo vse večji nadzor nad priredbami in omejujejo ustvarjalnost lokalnih ekip. Vseeno si, tako kot pri prvih dveh filmih, sinhronizacijska ekipa zasluži vso pohvalo za odlično opravljeno delo.

Film je v Sloveniji v kinu na voljo zgolj v sinhronizirani različici, kar je glede na nizko starost ciljne publike povsem pričakovano. Ko bo prišel v spletne videoteke, bo seveda na voljo tudi z glasovi izvirne zasedbe, ki vključuje Anno Kendrick, Justina Timberlaka, Amy Schumer, Camilo Caballo, Daveeda Diggsa, Zooey Deschanel in Erica Andréja. Režijo sinhronizacije je ponovno prevzel eden najbolj uveljavljenih avtorjev Jernej Kuntner, glasove pa so posodili Klemen Bunderla, Katarina Bordner, Žiga Bunič, Saša Pavlin Stošić, Srđan Milovanović in mnogi drugi.

Ali je film Troli 3 (Trolls Band Together) vreden ogleda?

Če vprašate otroke, bodo rekli, da vsekakor, in zraven hitro naročili še pokovko. Če vprašate starše, se bodo najprej zdrznili iz dremeža in zazehali, nato pa skomignili z rameni. Barvit film ima veliko zelo poslušljive glasbe, pa tudi moralni nauki so na mestu, čeprav za razliko od prvih dveh filmov ne bodo pustili večjega vtisa. Ampak zakaj bi ga morali? Včasih sta razgibana barvitost in glasna glasba povsem dovolj.

Troli 3 (Trolls Band Together)



Režija: Walt Dohrn in Tim Heitz

Režija sinhronizacije: Jernej Kuntner

Glasovi: Klemen Bunderla, Katarina Bordner, Žiga Bunič, Saša Pavlin Stošić, Urša Kavčič, Matevž Derenda, Žiga Lukman, Denis Vučak, Gaja Višnar, Uroš Steklasa, Tjaša Hrovat Steklasa, Sergej Milovanović, Uroš Buh

Glasovi (izvirnik): Anna Kendrick, Justin Timberlake, Camila Cabello, Eric André, Amy Schumer, Andrew Rannells, Troye Sivan, Daveed Diggs, Kid Cudi, Zosia Mamet, Zooey Deschanel, Christopher Mintz-Plasse

Žanr: Animirana glasbena pustolovščina

