Druga sezona avtomehaničnih čudežev

Program Viasat Explore je namenjen radovednim gledalcem, ki jih zanima raziskovanje vsega novega in nenavadnega. Preverite, katere nove vsebine si boste na njem lahko ogledali avgusta.

Prevozniki vlakov (Train Truckers)

Premierno od sobote, 24. avgusta, ob 16.40. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 6 x 60 min. │ Foto: Windfall Films

Spremljamo dogodivščine družinskega podjetja, ki se ukvarja s težkim prevozom najtežjih, najdaljših in najdragocenejših lokomotiv po vsem svetu – po cestah, tirnicah in tudi po morju.

Ta impresivna serija v šestih delih s pomočjo napredne računalniške grafike razkriva inženirsko genialnost ekip, ki se lotevajo kolosalnih podvigov, redki arhivski posnetki pa razkrivajo ozadje lokomotiv in predanih ljudi, ki so jih zgradili in obnovili.

Za te ekipe ni nobeno delo preveč zahtevno, pa naj gre za premestitev klasične parne lokomotive, kakršna je Britannia, v njen nov dom pri muzejski železnici, ali za prevoz pravkar zgrajenega potniškega vlaka Class 800 iz Japonske.

Na preizkušnji je njihova inženirska iznajdljivost, na poti do končne destinacije pa bodo morali iskati inovativne načine, kako natovoriti lokomotive na velikanske priklopnike, ter premagovati izzive, kot so ozke ceste, zahrbtno vreme, nestabilni mostovi in gost promet.

Avtomehanična delavnica čudežev (Last Stop Garage)

Premierno od nedelje, 18. avgusta, ob 17. uri. │ Sezona: 2. │ Št. epizod: 13 x 30 min. │ Foto: Boatrocker Rights

CRB Automotive je družinska prodajalna v majhnem mestecu s 547 prebivalci. Iznajdljiva in pisana ekipa se poslužuje starih inženirskih tehnik, s pomočjo katerih popravijo in zgradijo praktično vse za kogarkoli.

Mesto North West River se nahaja na najbolj oddaljenem koncu province Labrador. Zaradi te odmaknjenosti od sveta se morajo naši mehaniki preobraziti v ustvarjalne "MacGyverje", saj svoj posel opravijo z omejenimi orodji, materiali in rezervnimi deli.

Ta posrečena skupina osebkov se zanaša na svojo iznajdljivost in na čudaške lokalne prebivalce, ki jim pomagajo skupnosti zagotavljati mobilnost. Oddaja Avtomehanična delavnica čudežev je polna mehaničnih čarovnij, gole odločnosti in zvrhane mere srčnosti.

Avstralska pravila

Vsako soboto v avgustu, od 3. avgusta, ob 6.05. │ Foto: DCD Rights

Na programu Viasat Explore so za vas pripravili izjemne sobote v družbi vseh njihovih prijateljev iz dežele tam spodaj.

Zlatosledci se bodo podali v lov na divjini, lovci na jastoge bodo doživeli brodolom v Tasmaniji, Luke pa se bo v Queenslandu s svojo ekipo trudi rešiti, kar se rešiti da.

Namestite se v naslonjač, pripravite pokovko in uživajte!

