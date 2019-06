Divja televizija in ekvatorski raj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Televizijski program Viasat Nature vam prinaša najboljše oddaje o divjini ter navdihujočih osebnih stikih med ljudmi in živalmi. Preverite, katere zanimive vsebine si boste na njem lahko ogledali julija.

Divja televizija (Wild Tube)

Premierno od ponedeljka, 1. julija, vsak delavnik ob 21. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 12 x 30 min. │ Foto: TCB Rights

Pametni telefoni, video kamere GoPro in brezpilotna letala so spremenili način snemanja divjih živali. Ta serija ponuja edinstven vpogled v resnično življenje živali, s katerimi si delimo planet.

Priča bomo bojem za teritorij, parjenju in lovu, naše kamere, skrite na vseh koncih sveta, pa bodo razkrile doslej še ne poznano vedenje živali. Ujemite spontane in redke trenutke, ki jih bodo pojasnili svetovni strokovnjaki.

Spoznali bomo, zakaj se sloni podijo za vozili, spremljali bitko mrhovinarjev in lovcev, preučevali nočno vedenje lisic v mestu, ter opazovali velike sesalce v boju za preživetje.

Ekvator, linija življenja (Equator: The Line of Life)

Premierno od nedelje, 7. julija, ob 19. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 3 x 60 min. │ Foto: ZDF

Ekvator – 40.000 kilometrski pas sončne svetlobe, izobilja in čudovite narave, ki objema Zemljo. Razteza se preko Afrike, Azije in Južne Amerike ter preko Atlantika, Pacifika in Indijskega oceana.

V znanosti je znan kot "zibelka življenja", ker so vse vrste prvič nastale prav tukaj, in kot "muzej življenja", ker živali tukaj redko izumrejo.

Toda ekvatorski raj se spreminja zaradi globalnega segrevanja, ki še dodatno segreva najtoplejši pas našega planeta. Raziskali bomo te spremembe, medtem pa občudovali osupljivo lepoto tega neverjetnega kraja, ki skriva največjo biološko raznolikost na Zemlji.

Superveterinar – 5. sezona, 2. del

Premierno od ponedeljka, 22. julija, vsak delavnik ob 16.10. │ Foto: Banijay Rights

Fitzpatrick Referrals je ena najboljših veterinarskih klinik na svetu, ki mesečno sprejme več kot sto primerov – od zajcev z zlomljeni tačkami do psov z rakom.

Karizmatični kirurg Noel Fitzpatrick vodi ekipo stotih veterinarskih tehnikov, fizioterapevtov in hidroterapevtov. Klinika se ponaša z več operacijskimi dvoranami, rehabilitacijskim bazenom in radiološkim oddelkom; z ravnjo nege, ki bi zadovoljila tudi človeške paciente.

Noel in ekipa premikajo meje veterine, s svojimi zdravstvenimi čudeži pa osrečujejo hvaležne lastnike.