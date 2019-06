Dan D in preostale pomembne bitke druge svetovne vojne

V tednu, ko obeležujemo 75. obletnico dneva D, smo na malih zaslonih poiskali vsebine, ki vas bodo popeljale v čas druge svetovne vojne in vam predstavile dogodke, ki so pripomogli k zmagi zaveznikov in kapitulaciji sil osi.

Najdaljši dan (The Longest Day, 1962)

Na istoimenski knjigi Corneliusa Ryana temelječa epska vojna drama o zavezniškem izkrcanju v Normandiji junija 1944. Film z zvezdniško igralsko zasedbo (John Wayne, Robert Mitchum, Richard Burton, Sean Connery, Henry Fonda) je prejel oskarja za najboljšo črno-belo fotografijo in najboljše posebne učinke. • V nedeljo, 2. 6., ob 23.05 na HRT 1.**

Bes (Fury, 2014)

Brad Pitt se je po Tarantinovi akcijski satiri Neslavne barabe vrnil v čas druge svetovne vojne z vlogo poveljnika legendarnega tanka, ki se aprila 1945 počasi prebija proti Berlinu. Akcijska vojna drama Bes ponuja realistično, surovo ter z blatom in krvjo prežeto podobo vojne. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Dunkirk (2017)

Epski vojni film Christopherja Nolana (Vitez teme, Izvor, Medzvezdje) o največji pomorski evakuacijski akciji v zgodovini, ki je imela neposreden vpliv na potek druge svetovne vojne in v kateri je sodelovalo približno 700 civilnih plovil. Oskarji za najboljšo filmsko montažo, montažo zvoka in mešanje zvoka. • V nedeljo, 9. 6., ob 20. uri na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Sovražnik pred vrati (Enemy at the Gates, 2001)

Med obleganjem Stalingrada v času druge svetovne vojne se odvija zgodba ruskega ostrostrelca Vasilija (Jude Law), čigar spretnost postane legendarna. Mladeniča čaka največja preizkušnja, ko Nemci pošljejo nadenj svojega elitnega ostrostrelca (Ed Harris). • V torek, 4. 6., ob 23.20 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Tanka rdeča črta (The Thin Red Line, 1998)

Med drugo svetovno vojno se skupina ameriških vojakov poda v ključno bitko na pacifiški otok Guadalcanal, kjer je zadnja trdnjava japonske vojske. Vojna mojstrovina Terrencea Malicka (Drevo življenja) je bila nominirana za sedem oskarjev, tudi za najboljši film leta in režijo. • V torek, 11. 6., ob 0.45 na FOX Movies.*

Varuhi zapuščine (The Monuments Men, 2014)

Sedem direktorjev muzejev, kustosov, umetnikov, arhitektov in umetnostnih zgodovinarjev se odpravi na evropsko fronto, da bi rešili svetovne umetnine pred nacističnimi tatovi in jih vrnili upravičenim lastnikom. Na resničnih dogodkih temelječo komično vojno dramo z zvezdniško igralsko zasedbo je režiral George Clooney. • V petek, 7. 6., ob 6. uri na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Mož železnega srca (The Man with the Iron Heart, 2017)

Praga leta 1942. Majhna odporniška skupina Čehov poskuša s samomorilsko nalogo doseči nemogoče – ubiti zloglasnega nacističnega guvernerja Reinharda Heydricha (Jason Clarke), esesovskega vodjo in avtorja "dokončne rešitve" židovskega vprašanja. • V videoteki DKino.

Igra oponašanja (The Imitation Game, 2014)

Benedict Cumberbatch v zgodbi o Alanu Turingu – britanskem matematiku, kriptografu in dolgo zamolčanem junaku druge svetovne vojne, ki je razbil kodo nacističnega šifrirnega stroja Enigma, sam pa ostal velika uganka. Oskar za najboljši prirejeni scenarij. • V videoteki DKino.

Churchill (2017)

Zavezniške sile so zbrane na južni obali Velike Britanije in pripravljene na invazijo na celinsko Evropo. Odločitev, ali bo do invazije sploh prišlo, je v rokah britanskega premierja Winstona Churchilla (Brian Cox), ta pa ne želi ponoviti napake iz prve svetovne vojne, ko je v množičnem pokolu na obalah Galipolija umrlo več kot pol milijona vojakov. • V sredo, 12. 6., ob 18.15 na CineStar TV Premiere 2.

Kljubovanje (Defiance, 2008)

Štirje judovski bratje v času nacistične okupacije Poljske pobegnejo v gozd, kjer se pridružijo ruskim partizanom v boju proti Nemcem. Med vojno zgradijo vas v gozdu in rešijo življenje več kot 1.200 drugim judom. Film Edwarda Zwicka (Krvavi diamant) je osnovan na resničnih dogodkih, glavne vloge pa so odigrali Daniel Craig, Liev Schreiber in Jamie Bell. • V petek, 7. 6., ob 20.05 na HRT 1.**

Bitka na Neretvi (1969)

Na začetku leta 1943 so nemški generali po Hitlerjevem ukazu začeli operacijo, v kateri naj bi uničili vse partizanske enote. Te so se znašle obkoljene v dolini reke Neretve, Tito pa se je odločil za taktično prevaro in ukazal most čez reko uničiti. V kultnem, za tujejezičnega oskarja nominiranem filmu Veljka Bulajića igrajo Yul Brynner, Orson Welles, Franco Nero, Ljubiša Samardžić in Bata Živojinović. • V videoteki VOYO.

Peščica izbranih (Band Of Brothers)

Po knjižni uspešnici Stephena E. Ambrosa posneta miniserija v desetih delih spremlja može ameriškega elitnega padalskega voda, znanega kot četa E. Ti so imeli pomembno vlogo pri zavezniškem izkrcanju v Normandiji in so sodelovali v številnih pomembnih operacijah v drugi svetovni vojni. • Na voljo na HBO OD/GO

Kavelj 22 (Catch-22, 1970)

Pilot med drugo svetovno vojno poskuša ubežati vojni norosti. Ampak blaznost je včasih edini prisebni način za spopadanje z norim položajem. Komična drama, ki jo je Mike Nichols posnel po istoimenskem romanu Josepha Hellerja, je parodija vojaške miselnosti in birokratskega nesmisla. • V sredo, 12. 6., ob 17.55 na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Druga svetovna vojna – Bitke za Evropo (World War II - Battles for Europe)

Poučna dokumentarna serija v osmih delih prikazuje najbolj kultne trenutke v zgodovini vojskovanja, kot so izkrcavanje na dan D, nesrečna zračna operacija v Arnhemu, nemška protiofenziva v bitki v Ardenih in bitka za enega zadnjih še stoječih mostov na reki Ren pri Remagenu. • 5. 6., 6. 6., 10. 6., 11. 6., 12. 6., 13. 6., 17. 6. in 18. 6. ob 21. uri na Viasat History.*

