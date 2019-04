"Da je treba shujšati, ne govorijo le igralkam"

Dvaintridesetletni Richard Madden, ki smo ga med drugim gledali v serijah Igra prestolov in Telesni stražar, omenja pa se ga celo kot naslednjega Jamesa Bonda, je v intervjuju za britanski Vogue povedal, da so mu že večkrat rekli, da mora za določeno vlogo shujšati.

"Za več vlog so mi že rekli, da moram shujšati in se spraviti v fitnes," je dejal in dodal: "Ne dogaja se le ženskam, ampak to ves čas poslušamo tudi moški."

Richard Madden kot Robb Stark v Igri prestolov Foto: IMDb

Kot je še povedal, tako on kot številni njegovi igralski kolegi zdaj obžalujejo, da so se uklonili režimu, ko "skoraj nič ne ješ in telovadiš dvakrat na dan".

"Bili smo proti temu sra*ju, hkrati pa smo ga podpirali," je dejal Madden, ki ga bomo maja lahko gledali v filmski biografiji legendarnega Eltona Johna.

O podobnih pritiskih je pred kratkim spregovoril tudi avstralski igralec Chris Hemsworth, ki se v letošnjem akcijskem spektaklu Maščevalci: Zaključek vrača kot Thor - z izklesanim telesom vred.

Chris Hemsworth kot Thor Foto: IMDb

"Vloge, ki sem jih izbiral, so oblikovale moj videz," je dejal za revijo Men's Health, "to gre z roko v roki z liki, ki jih igram. Toda včasih, ko me zalezujejo paparaci, ugotovim, da razmišljam o tem, ali bom na fotografijah videti fit."

Da je "svoje telo vzel nazaj", pa je februarja na Instagramu sporočil pevec Sam Smith.

Ob fotografiji, na kateri je brez majice, je zapisal: "Ko me je v preteklosti čakalo fotografiranje, pa četudi v majici, sem tedne pred tem stradal. Zdaj pa sem se odločil, da se bom boril proti temu. Moje telo je moje, ne bom se več trudil spremeniti teh prsi in teh oblin, ki sta jih moja mama in oče ustvarila in jih imata brezpogojno rada."

