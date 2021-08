Carrie in Živina v novi seriji nič več srečno poročena? #video

Vse od napovedi, da bodo priljubljena serija in filma Seks v mestu dobili televizijsko nadaljevanje, se vrstijo ugibanja, kakšna bo njegova zgodba. Uradno je le, da v seriji ne bo priljubljenega lika Samanthe Jones, saj naj bi Kim Catrall, ki jo je igrala, sodelovanje odklonila.

Medtem kroži ogromno govoric, kakšen naj bi bil v novi seriji odnos med Carrie Bradshaw, ki jo igra Sarah Jessica Parker, in Živino, ki ga igra Chris Noth. Ob koncu drugega filma Seks v mestu sta bila še vedno srečno poročena, v novi seriji pa naj bi bilo precej drugače. Po nekaterih govoricah naj bi Živina celo umrl, po drugih pa sta se s Carrie (le) ločila.

Sodeč po novih fotografijah s snemanja, ki trenutno poteka v New Yorku, je odnos med Carrie in Živino res napet, v skupnih prizorih so pogovori med njima precej hladni, očitno je tudi, da on ne nosi poročnega prstana.

Ob tem so se začela pojavljati tudi ugibanja, da je v seriji vendarle nekdo umrl in da sta Sarah Jessica Parker in Chris Noth pravzaprav snemala prizor s pogreba.

Po navedbah očividcev, objavljenih na Instagram profilu deuxmoi, je bilo ta dan na snemanju veliko statistov, oblečenih v temne, najverjetneje žalne oprave, v črnih oblekah pa so opazili še dva člana igralske zasebe, Willieja Garsona in Maria Cantoneja.

