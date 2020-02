"Britanska kraljica" se bo poslovila predčasno

TV-serija Krona (The Crown, op. p.), ki spremlja življenjsko (in politično) pot britanske kraljice Elizabete II. in njene družine, je eden uspešnejših Netflixovih izdelkov. Ni dvoma, da so si ustvarjalci izbrali hvaležno temo - zgodba britanske kraljeve družine v sodobni zgodovini je polna zasebnih in političnih škandalov.

Pravi čas za zaključek serije

Netflixova serija, katere tretja sezona je premiero doživela lanskega decembra in je prikazovala obdobje med 1963 in 1977, se bo po napovedih ustvarjalcev končala sezono prej kot predvideno.

V tretji sezoni je kraljico upodobila oskarjevka Olivia Colman. Foto: IMDb

Glavni ustvarjalec in producent serije Peter Morgan je v izjavi pojasnil svojo nenadno odločitev. "Na začetku sem si predstavljal, da bi Krona imela šest sezon, vendar zdaj, ko dejansko delam serijo in zgodbe za peto sezono, mi je postalo jasno, da bo po končani peti sezoni pravi čas za zaključek serije," je povedal in se obenem zahvalil Netflixu in Sonyju za podporo pri tej odločitvi.

Kdo bo nova kraljica?

V tretji sezoni je Elizabeta II. dobila nov obraz - igralko Claire Foy, ki je Elizabeto upodobila v prvi in drugi sezoni, je zamenjala oskarjevka Olivia Colman. V priljubljeni zgodovinski drami bo kot zadnja kraljico igrala Imelda Staunton, ki si je z glavno vlogo v filmu Vera Drake iz leta 2004 prislužila nominacijo za oskarja.

Imelda Staunton bo naslednja televizijska kraljica. Foto: Reuters

"Krono spremljam že od samega začetka. Kot igralka mi je bilo v veselje spremljati, kako sta tako Foyeva kot Colmanova prispevali nekaj posebnega in edinstvenega k Morganovim scenarijem," je dejala Stauntonova. "Resnično sem počaščena, da se bom imela priložnost pridružiti ustvarjalni ekipi in pripeljati Krono k njenemu zaključku," je še zapisala v svoji izjavi.

Za zdaj še ni jasno, kdaj se bo začela predvajati predzadnja - četrta sezona.

Preberite še: