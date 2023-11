Bojan Cvjetićanin zaigral v filmu, oboževalke v tujini norijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bojan Cvjetićanin kot Kaj in Katja Predan kot Ester v filmu Kaj pa Ester?, ki bo v kinih na ogled od 14. decembra.

Bojan Cvjetićanin kot Kaj in Katja Predan kot Ester v filmu Kaj pa Ester?, ki bo v kinih na ogled od 14. decembra. Foto: Peter Perunović

V slovenske kinematografe prihaja film, v katerem eno od glavnih vlog igra pevec skupine Joker Out, zaradi katerega se v tujini že vrstijo pozivi, naj film predvajajo tudi pri njih.

Sredi decembra bodo v kinih po Sloveniji začeli predvajati romantični film Kaj pa Ester?, ki že zdaj odmeva zunaj meja naše države. Eno od glavnih vlog v njem ima namreč Bojan Cvjetićanin, frontman skupine Joker Out, ki je v zadnjem letu dosegla izjemen uspeh in priljubljenost po vsej Evropi.

Sodeč po komentarjih na družbenih omrežjih si oboževalke in oboževalci skupine Joker Out neizmerno želijo, da bi si lahko film ogledali tudi v svojih državah, na spletni strani Change.org so začeli celo zbirati podpise pod peticijo, da film Kaj pa Ester? potrebuje mednarodno distribucijo – ali pa vsaj angleške podnapise.

Oglejte si napovednik:

Film Kaj pa Ester? je režiral Tosja Flaker Berce, ki je s producentom Andražem Jeričem napisal tudi scenarij. Ob Cvjetićaninu v filmu igrajo Katja Predan, Diana Kolenc, Veronika Železnik, Mila Peršin, Suzana Krevh, Filip Mramor, Nina Valič, Miha Hočevar, Iztok Bevk, Matej Tunja, Maks Mihelič, Ajda Pirtovšek, Žan Brelih Hatunić, Miha Jakovljević in Miranda Trnjanin.

Pa zgodba filma? Tako so zapisali ustvarjalci:



Ester (Katja Predan) je navdušena s prihodom v gimnazijo, a težave takoj nastanejo, ko izve, da se je njen bivši fant Kaj (Bojan Cvjetićanin) vpisal v isto šolo z namenom, da se ponovno zbližata. Ker se vse sošolke postavijo na Kajevo stran, Ester najde zaveznico v Vandi (Diana Kolenc), s katero se, zaradi potrditve sošolcev in Vandinih staršev, začneta pretvarjati, da sta par. Na začetku se zdi, da načrt deluje, toda nova čustva hitro zapletejo situacijo.

