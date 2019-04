April na HBO: premieri zadnjih sezon serij Igra prestolov in Podpredsednica

SERIJE MESECA

Najbolj gledana serija v zgodovini programa HBO ter vsesplošni svetovni fenomen se vrača v težko pričakovani osmi in zadnji sezoni. Zgodba spremlja vzpone in padce mnogih rodbin in zavezništev, ki se hočejo za vsako ceno dokopati do oblasti. Kdo bo veliki zmagovalec te neprizanesljive igre? • Premiera zadnje sezone: v ponedeljek, 15. 4., ob 20. uri na HBO.* │Še isti dan na voljo tudi na HBO OD/GO.

Z emmyjem nagrajena Bill Hader in Henry Winkler se vračata v svojih vlogah v komični seriji programa HBO o depresivnem vojnem veteranu in morilcu po naročilu, ki med neko nalogo v Los Angelesu nepričakovano odkrije svojo strast do gledališča. • Premiera druge sezone: v ponedeljek, 1. 4., ob 21.30 na HBO.* │ Na voljo tudi na HBO OD/GO.

Sedma in zadnja sezona z emmyji nagrajene komične serije z Julio Louis-Dreyfus spremlja nekdanjo predsednico in enkrat celo predsednico Selino Meyer. Ta ne pozna več običajnega življenja – zato znova kandidira za to funkcijo. • Premiera sedme sezone: v ponedeljek, 1. 4., ob 21.30 na HBO.* │ Na voljo tudi na HBO OD/GO.

Eve (Sandra Oh) je zdolgočasena, brihtna uslužbenka tajne službe, Villanelle (Jodie Comer) pa elegantna, nadarjena morilka po naročilu. Iznajdljivi in inteligentni nasprotnici sta nenavadno obsedeni druga z drugo in se lotevata nevarne igre mačke in miši. • Premiera druge sezone: v ponedeljek, 8. 4., na HBO OD/GO.

Dokumentarna serija spremlja umor Hae Min Lee, dijakinje srednje šole Baltimore County leta 1999, in obsodbo njenega nekdanjega fanta Adnana Syeda. Na tragični dogodek je ves svet opozoril priljubljeni podcast Serial. • Premiera serije: v četrtek, 18. 4., ob 21.35 na HBO.* │ Vse štiri epizode so že na voljo na HBO OD/GO.

Serija prinaša zgodbo Anne Lister, bogate posestnice iz Yorkshira. Slovela je po svojem dnevniku, ki je beležil njena lezbična razmerja, potovanja in prizadevanja, da bi spremenila usodo propadajoče graščine njenih prednikov, poimenovane Shibden Hall. • Premiera nove serije: v torek, 23. 4., ob 20. uri na HBO.* │ Še isti dan na voljo tudi na HBO OD/GO.

FILMSKE USPEŠNICE MESECA

Zgodba spremlja Louisa (Jeffrey Wright), nekoč obetavnega vodjo jetniške tolpe, v zadnjih tednih njegove 24-letne zaporne kazni. Njegova korajšnja prostost postane vprašljiva, ko pod okrilje vzame novinca, katerega že snubi vodstvo tolpe. Film so posneli v resnični kaznilnici, nekatere stranske vloge pa so odigrali pravi zaporniki. • Premiera: v nedeljo, 7. 4., ob 20. uri na HBO.* │ Film bo na voljo tudi na HBO OD/GO.

Negotovo dekle s slabo samopodobo (Amy Schumer) se po padcu zbudi v prepričanju, da je čudovita manekenka. Z novo pridobljeno samozavestjo se junaško spopada z življenjem. A kaj bo, ko bo naposled ugotovila, da se njen videz v resnici ni spremenil? • Premiera: v nedeljo, 14. 4., ob 20. uri na HBO.* │ Film bo na voljo tudi na HBO OD/GO.

Denzel Washington se vrača kot Robert McCall, upokojeni marinec in vohun pri Obveščevalni agenciji ministrstva za obrambo. Ko nekdo umori njegovo nekdanjo vodjo Susan (Melissa Leo), se pravičnik še enkrat odpravi na maščevalni pohod. • Premiera: v nedeljo, 21. 4., ob 20. uri na HBO.* │ Film bo na voljo tudi na HBO OD/GO.

Ko deček na Zemljo nehote prikliče enega najbolj smrtonosnih lovcev v vesolju, lahko konec človeške vrste prepreči le čudaška skupina nekdanjih vojakov in evolucijska znanstvenica. Tokrat so predatorji še močnejši, pametnejši in smrtonosnejši, saj so se gensko nadgradili z DNK drugih vrst. • Premiera: v nedeljo, 28. 4., ob 20. uri na HBO.* │ Film bo na voljo tudi na HBO OD/GO.

Programska opcija HBO na televiziji Telekoma Slovenije Programska opcija HBO vam ponuja pet kakovostnih filmskih programov (HBO, HBO 2, HBO 3, Cinemax in Cinemax2), ki so dostopni tudi v visoki ločljivosti (HD). Poleg petih programov sta brezplačno na voljo tudi spletna videoteka HBO GO in klasična televizijska videoteka HBO On Demand, kjer si lahko vse vsebine ogledate brez dodatnega plačila. HBO in Cinemax v vaše domove prinašata največje filmske uspešnice, nagrajevane serije iz izvirne produkcije, filmske klasike, festivalske filme, evropske in svetovne filme, prenose posebnih dogodkov in največje zvezde.

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: HBO/HBO HD 6 in 201/202 HBO 2/HBO 2 HD 204/205 HBO 3/HBO 3 HD 206/207 HBO On Demand 203 HBO GO 240 Cinemax/Cinemax HD 208/234 Cinemax 2/Cinemax 2 HD 209/235