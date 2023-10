Angelina Jolie kot Maria Callas v starem krznu

Angelina Jolie bo v novem filmu čilskega režiserja Pabla Larraina odigrala sopranistko Mario Callas. Igralkina garderoba bo temeljila na pevkinih kostumih, s katerimi je nastopala v operah, vendar pa so se pri produkciji odrekli uporabi novega krzna. Prve fotografije o filmu so objavili pred nekaj dnevi, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Film Maria bo novi biografski film Pabla Larraina po Spencerju iz leta 2021 o valižanski princesi Diani in satiri Grof, v kateri je režiser čilskega diktatorja Augusta Pinocheta preoblekel v vampirja. Film je prejel nagrado za najboljši scenarij na letošnjem 80. beneškem filmskem festivalu.

"Zelo sem navdušen, da sem začel s produkcijo filma Maria, za katerega upam, da bo občinstvu po vsem svetu predstavil izjemno življenje in delo Marie Callas," je zapisal Larrain v izjavi.

Čilski filmski ustvarjalec se je zahvalil tudi za "čudovit scenarij" Stevena Knighta, delo celotne igralske zasedbe in ekipe, še posebej pa za "briljantno delo in izredne priprave" glavne igralke, da utelesi ameriško sopranistko grškega rodu, ki je v svoji karieri lirične sopranistke nastopala v velikih opernih vlogah.

V filmu bodo nastopili tudi italijanski igralci Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher in Valeria Golino, turški igralec Haluk Bilginer in avstralski igralec Kodi Smit-McPhee.

Garderoba Angeline Jolie v filmu bo "temeljila na izvirnih kostumih" Callas, vendar se bo odrekla novim oblačilom iz živalske kože. Kot so še pojasnili v izjavi, so se ob produkciji posvetovali z različnimi združenji za zaščito živali, vključno z organizacijo PETA, o uporabi vintage oblačil iz krzna ali krzna, ki ga bodo uporabili zahvaljujoč zbirki Massima Cantinija Parrinija. Pri tem so se zavestno odločili, da ne bodo uporabljali ali kupili novih oblačil.

Eden od producentov filma, italijanski The Apartment, je objavil prvi fotografiji igralke v tej vlogi. Na eni je Jolie med zavesami, na drugi pa kot La Divina, kot so poimenovali Callas, naličena in okrašena v krzno. Film bodo snemalk v Parizu, Grčiji, Budimpešti in Milanu.