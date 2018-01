Ameriški morilec (American Assassin)

Kmalu v videoteki DKino!

Dobri dve desetletji po hladni vojni je islamski terorizem v vzponu. Namestnik vodje operativcev Thomas Stansfield zbira novo moštvo tajnih agentov, ki se bodo spopadli z grozečo nevarnostjo, preden ta doseže ameriška tla.

Kmalu po terorističnem napadu na španski Ibizi najde Stansfieldova varovanka Irene Kennedy pravega kandidata za to nalogo: študenta in nadarjenega športnika, ki išče priložnost, da bi se teroristom maščeval za smrt svojega dekleta.

Po polletnem intenzivnem urjenju neustrašni ameriški plačanec Mitch Rapp sovražniku povzroča ogromno škodo in pušča za seboj trupla od Istanbula in Evrope vse do Bejruta.

"Ko sem si film ogledala, sem bila presrečna in hkrati pomirjena, saj sem vedela, da bi bil Vince ponosen in počaščen. Integriteto likov so sijajno prenesli na platno." Lysa Flynn, vdova avtorja knjižne predloge Vinca Flynna

Zanimivosti: • Film temelji na leta 2010 izdanem istoimenskem romanu pokojnega pisatelja političnih trilerjev Vinca Flynna. To je eden od avtorjevih trinajstih romanov, v katerih spremljamo dogajanje okoli Cijinega agenta za boj proti terorizmu Mitcha Rappa. Vsi romani iz serije so se uvrstili na seznam najbolje prodajanih knjig New York Timesa, do zdaj pa so prodali več kot 25 milijonov izvodov avtorjevih del. Flynn je leta 2013 izgubil triletno bitko z rakom na prostati, po njegovi smrti pa so izšli še trije romani o Rappu, pod katere se je podpisal Kyle Mills. • Producenti filma so glavno vlogo najprej ponudili Chrisu Hemsworthu (Thor), a jih je Avstralec zavrnil zaradi prezasedenosti z drugimi projekti. Mitcha Rappa je nazadnje upodobil Dylan O'Brien, najbolj znan po vlogi Thomasa v franšizi Labirint. • Film bi moral režirati Antoine Fuqua (Dan za trening), nazadnje pa je to nalogo opravil prejemnik emmyja za TV-serijo Domovina Michael Cuesta. • Nominiranec za oskarja Michael Keaton (Birman) je znan po svojih liberalnih nazorih, zato je imel sprva precej zadržkov glede upodobitve nekdanjega Cijinega operativca Stana Hurleya. Keaton je vlogo, za katero so omenjali tudi Brucea Willisa, sprejel šele potem, ko je prebral knjižno predlogo, saj je menil, da se bo lahko povezal z likom.

