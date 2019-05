Addamsovi, Neverjetni in druge nepozabne filmske družine

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na malih zaslonih smo poiskali celovečerce, ki se osredotočajo na osnovno enoto človeške družbe – družino. Ti so tako raznoliki kot so raznolike družine, zato bo v izboru vsakdo našel nekaj zase.

Pri Addamsovih (1991) in Pri Addamsovih 2 (1993)

Črni komediji Barryja Sonnenfelda o družini z nadnaravnimi sposobnostmi temeljita na likih iz priljubljene istoimenske risanke. V prvem delu se na posestvu Addamsovih pojavi stric Fester, ki je bil dolga leta izgubljen nekje v Bermudskem trikotniku, v drugem delu pa družina najame zlonamerno varuško. • Prvi del: v ponedeljek, 20. 5., ob 8. uri na Cinemax.* │ Drugi del: v torek, 21. 5., ob 7.40 na Cinemax* in v četrtek, 23. 5., ob 23.50 na Diva*. │ Oba filma sta na voljo tudi na HBO OD/GO.

Živalsko kraljestvo (Animal Kingdom, 2010)

Vrhunski avstralski triler o osirotelem mladeniču, ki ga pod svoje okrilje vzame kriminalna družina. V avstralskem odgovoru na Scorsesejeve Dobre fante se izkažejo Ben Mendelsohn, Joel Edgerton in Guy Pearce, Jacki Weaver pa je bila za vrhunsko upodobitev matriarhalne babice nominirana za oskarja za najboljšo stransko igralko. • V videoteki VOYO.

Tiho mesto (A Quiet Place, 2018)

Družina je prisiljena živeti v tišini, da bi se izognili morilskim bitjem, ki lovijo vse, kar se oglaša. Celo najmanjši šepet lahko prikliče smrt, zakonca Evelyn in Lee (Emily Blunt in režiser filma John Krasinski) pa sta odločena za vsako ceno zavarovati svoje otroke. • V ponedeljek, 20. 5., ob 2.50 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Kramer proti Kramerju (Kramer vs. Kramer, 1979)

Čustvena drama Roberta Bentona o očetu (Dustin Hoffman), ki prevzame skrb za sina po tem, ko ga zapusti gospodinjenja in materinstva naveličana žena (Meryl Streep). Zgodba se zaostri, ko se ta pojavi z zahtevo za skrbništvo nad dečkom. Prejemnik oskarjev za najboljši film, režijo, prirejen scenarij, glavnega igralca in stransko igralko. • V nedeljo, 19. 5., ob 5.20 na TV 1000.*

Veličastni Tenenbaumi (The Royal Tenenbaums, 2001)

Trije odrasli čudežni otroci, vsak s posebno nadarjenostjo, z materjo stanujejo v družinski hiši. Njihov oče Royal, podli lažnivec, jih je zapustil že zdavnaj; zdaj pa se vrne, da bi se spravil s svojo čudaško družino. Zvezdniško zasedbo komične drame Wesa Andersona sestavljajo Gene Hackman, Anjelica Huston, Bill Murray, Gwyneth Paltrow, Ben Stiller, Owen Wilson in Danny Glover. • V torek, 21. 5., ob 7.55 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Neverjetni 2 (Incredibles 2, 2018)

V nadaljevanju Pixarjeve animirane uspešnice ima osrednjo superjunaško vlogo Elastika, medtem ko se oče Janez doma ubada z gospodinjstvom in vzgojo otrok. A pojavi se nov zlikovec in Neverjetni bodo morali spet združiti moči. • V nedeljo, 26. 5., ob 11.40 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Instant družina (Instant Family, 2018)

Mark Wahlberg in Rose Byrne v hvaljeni družinski komediji o zakoncih, ki posvojita tri otroke. Jim bo uspelo preseči začetne težave in zaživeti kot družina? Režiser in soscenarist filma Sean Anders (Očka proti fotru) je navdih črpal iz svojega lastnega življenja. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Kupili smo živalski vrt (We Bought A Zoo, 2011)

Osupljiva resnična zgodba o očetu samohranilcu (Matt Damon), ki se z družino preseli na posestvo, katerega del je tudi živalski vrt. Skozi duhovite prigode in ovire ter s pomočjo predane čuvajke (Scarlett Johansson) in krajevne skupnosti mu poskušajo povrniti nekdanji blišč. • V soboto, 25. 5., ob 12.35 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Njeni tastari (2000), Njegovi tastari (2005) in Njuna družina (2010)

Komična trilogija z zvezdniško igralsko zasedbo se osredotoča na odnos med bolničarjem Gregom Fockerjem in njegovim (bodočim) tastom ter nekdanjim agentom CIE Jackom Byrnesom (Robert De Niro). V prvem delu Greg poskuša Jacka prepričati, da je dovolj dober za njegovo hčerko, v drugem delu družino svoje izbranke seznani s svojima staršema, v sklepnem delu pa mora Greg dokati, da je nov družinski patriarh. • Vsi trije filmi so na voljo v videoteki DKino.

Očka proti fotru 2 (Daddy's Home 2, 2017)

V nadaljevanju uspešnice iz leta 2015 oče Dusty (Mark Wahlberg) in očim Brad (Will Ferrell) združita moči, da bi svojim otrokom pričarala popoln božič. Njuno zavezništvo se znajde na preizkušnji, ko družino obiščeta Dustyjev možati ata (Mel Gibson) in Bradov čustveni očka (John Lithgow). • V četrtek, 23. 5., ob 16.40 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Družinski človek (The Family Man, 2000)

Komično-romantična drama o samskem milijonarju z Wall Streeta, (Nicolas Cage) ki se zaradi čarovnije nekega jutra prebudi kot poročeni prodajalec z dvema otrokoma. Po nspodbudnem začetku ta vedno bolj verjame v svoje novo življenje in počasi spoznava, kaj vse je zamujal, ko je dajal prednost karieri in denarju. • V sredo, 29. 5., ob 16.40 na CineStar TV.

Popolna družina (Ideal Home, 2018)

Dolgoletni gejevski par (Paul Rudd in Steve Coogan) se nenehno prepira, vendar ju povezuje uspešna kuharska oddaja. Ko sin enega od njiju pristane v ječi, se na pragu pojavi njegov vnuk in ekscentrična dvojica ga mora vzeti k sebi domov. Komični portret nenavadnih družinskih odnosov prinaša eno od najzabavnejših filmskih izkušenj leta. • V sredo, 22. 5., ob 0.35 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Gremo (Away We Go, 2009)

Komična romantična drama z oskarjem nagrajenega režiserja Lepote po ameriško Sama Mendesa prikazuje zaljubljen par (John Krasinski in Maya Rudolph), ki potuje po ZDA, obiskuje sorodnike in prijatelje ter išče primeren dom za svojega prihajajočega otroka. • V četrtek, 30. 5., ob 22. uri na Planet PLUS.*

Otrok, kot je Jake (A Kid Like Jake, 2018)

Par iz Brooklyna (Claire Danes in Jim Parsons) išče ustrezen vrtec za 4-letnega sina, ki se raje kot v vojaka oblači v princesko. Med igranjem starševske vloge se med njima vztrajno veča vrzel pri vprašanju, kaj je najbolje za sina. • V nedeljo, 26. 5., ob 7.50 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Nenavadno življenje Timothyja Greena (The Odd Life of Timothy Green, 2012)

Navdihujoča in čarobna zgodba spremlja zakonca (Jennifer Garner in Joel Edgerton), ki si želita otroka. Neke nevihtne noči se na njunem pragu pojavi mladi Timothy in celo mestece na čelu z zakoncema spozna, da se najbolj nedoumljive reči lahko zgodijo, ko to najmanj pričakujemo. • V nedeljo, 19. 5., ob 12.05 na FOX Movies.*

Napovednik filma Instant družina:

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA Cinemax │ Cinemax 2 208 │ 209 DA CineStar TV 223 NE Videoteka VOYO 239 Diva 233 DA FOX Movies 216│ 217 (HD) DA TV 1000 218 DA