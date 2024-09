Zbudi se, čas je za spanje

Ljudje v Sloveniji hodijo spat prej kot prebivalci drugih držav Jugovzhodne Evrope. Čeprav so splošne spalne navade in navade prebujanja večinoma univerzalne v celotni regiji Jugovzhodne Evrope, pa prebivalci Slovenije izstopajo po tem, da hodijo spat prej kot v vseh drugih delih regije. Kar 18 odstotkov jih gre spat med 20. in 22. uro v primerjavi z devetimi odstotki v celotni JV Evropi.

Ta in druga zanimiva spoznanja so bila del obsežne raziskave, ki jo je podjetje IKEA izvedlo v Jugovzhodni Evropi. Raziskavo je navdihnila pobuda Leto spanja – celovita, enoletna globalna iniciativa, namenjena opolnomočenju vsakega posameznika, da si lažje zagotovi kakovosten spanec, ga postavi kot prioriteto in ga izboljša. Z namenom globljega razumevanja spalnih navad na lokalnih trgih je podjetje IKEA zbralo te vpoglede ter predlagalo ideje za majhne spremembe, ki lahko prinesejo velike izboljšave v kakovosti spanja in vsakdanjega življenja.

Foto: Jani Ugrin / IKEA

"Spanec nam pomaga sprejemati boljše odločitve, biti bolj produktivni, srečnejši in bolj zdravi, naš cilj pa je ljudem pomagati izboljšati spanec in vsakodnevno življenje. Čeprav bi moral biti spanec užitek in ne vir pritiska, se skoraj polovica prebivalcev Slovenije vsaj občasno sooča s strahom, da bi kaj zamudili zaradi odhoda v posteljo. Naš cilj je zadovoljiti raznolike potrebe naših kupcev in jim pomagati ponovno odkriti veselje do spanja, ne glede na debelino denarnice, življenjski slog in spalne preference," je dejala Ekaterina Egorova, izvršna direktorica in vodja za trajnostni razvoj organizacije IKEA Jugovzhodna Evropa.

Na vprašanje, katere dejavnosti jih ponoči najdlje zadržijo pokonci, so Slovenci kot najpogostejše večerne rituale navedli gledanje televizije in uporabo telefona. Več kot polovica anketirancev je izjavila, da je intimen odnos s partnerjem, s katerim si tudi najraje delijo posteljo, njihov najljubši večerni ritual. Visok je tudi odstotek tistih, ki priznavajo, da najraje spijo sami ne glede na njihov družinski status, in sicer 39 odstotkov.

Po prebujanju je za mnoge prva skodelica kave nepogrešljiv del jutra: 50 odstotkov jih najprej poseže po kavi, 40 odstotkov jih začne dan z zajtrkom, medtem ko tretjina takoj po prebujanju preveri telefon, sporočila in e-pošto.*

Foto: Jani Ugrin / IKEA

Raziskava je prav tako pokazala, da poleg običajnih ovir za kakovosten spanec, kot so skrbi, prekomerno razmišljanje in nespečnost, ljudi od kakovostnega spanca odvračajo tudi slaba regulacija temperature, pomanjkljiva zvočna izolacija ter neudobna postelja.* Podjetje IKEA z 80-letnimi izkušnjami na področju spanja želi svetovati o šestih korakih k boljšemu spancu: udobje, temperatura, zvok, svetloba, kakovost zraka ter opremljanje in odpravljanje nereda v stanovanju.

Od udobnih vzmetnic in vzglavnikov, ki zagotavljajo oporo, do zatemnitvenih zaves, čistilnikov zraka in pametnih svetil – ponudba podjetja IKEA je rezultat obsežnih raziskav in strogih testiranj, vse z namenom, da bi mnogim ljudem zagotovili optimalno udobje in cenovno dostopnost pri iskanju popolnega spanca.

Foto: Jani Ugrin / IKEA

Več o šestih dejavnikih za dober spanec si lahko preberete TUKAJ.

*Sleeping habits in SEE, 2024; research includes Croatia, Romania, Serbia and Slovenia

**Life at home report, 2023

Naročnik oglasnega sporočila je IKEA SLOVENIJA, D. O. O.