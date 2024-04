Zaradi okvare vodovoda potrebna začasna selitev

Doma nikoli ne zmanjka dela. Tudi če smo stanovanje ali hišo uredili do potankosti in skladno s svojimi željami, se vedno pojavi še nekaj novega, kar zahteva popravilo, investicijo. To zahteva čas in finančna sredstva, ki pa so ves čas obremenjena tudi s tekočimi stroški. Ti se globoko zajedajo v družinske proračune, še posebej ko gre za ogrevanje. Čeprav smo že dodobra vstopili v pomlad, pa je ravno zdaj pravi trenutek za razmislek o naslednji ogrevalni sezoni. Našli smo ponudnika ogrevanja, ki ne le zagotavlja kar do 20-odstotkov nižjo ceno zemeljskega plina od regulirane , zraven ponuja še domsko asistenco, ki vključuje škodno kritje nujnih popravil v vašem domu.

Na zimo se je najbolje začeti pripravljati, takoj ko se ta konča. Če so kdaj na voljo ugodnosti za ogrevanje, so ponavadi prav takrat. Adriaplin z dolgoletnimi izkušnjami na slovenskih tleh in mednarodnim znanjem že 30 let zanesljivo dobavlja zemeljski plin po konkurenčnih cenah.

V podjetju so naredili še en korak proti svojim strankam ter s pomladjo prenovili ponudbo paketov, s katerimi si lahko zagotovite nižjo ceno zemeljskega plina za prihajajočo zimo, hkrati pa so v pakete vključili tudi številne druge ugodnosti, celo domsko asistenco. Še več, uporabniki si lahko paket prilagodite svojim željam in potrebam ter vanj vključite tiste ugodnosti, ki vam pomenijo največ.

Foto: Arhiv ponudnika

Sestavite si paket, ki vam poleg nižje cene zemeljskega plina od regulirane prinaša še druge ugodnosti, zaradi katerih bo vaše življenje še bolj enostavno, vaša denarnica pa razbremenjena.

Pridobite lahko: plačevanjem računov po enakomerni mesečni porabi,

celovit pregled nad stroški in porabo plina ter

domsko asistenco s škodnim kritjem do kar dva tisoč evrov letno. Foto: Arhiv ponudnika Izbira je vaša. Tako kot tudi paket.

Zemeljski plin s popustom in domsko asistenco s škodnim kritjem

Foto: Arhiv ponudnika

Če kaj, je življenje nepredvidljivo. Čeprav vedno dajete prednost varnosti, ne morete preprečiti številnih okvar v svojem domu. Lahko pa se nanje kar najbolje pripravite. Pri tem vam lahko pride prav zanesljiv partner, ki lahko priskoči na pomoč pri različnih popravilih. Pri Adriaplinu so zato ustvarili paket Preprosto ASISTENCA – POMLAD 2024, ki v vaš dom pripelje še več udobja in brezskrbnosti, saj vključuje:

24-urno domsko asistenco,

škodno kritje nujnih popravil do kar dva tisoč evrov letno,

nadziranje poteka odpravljanja napake in

nemoteno dobavo zemeljskega plina.

Še več – v paket je vključena posebna pomoč najprimernejšega mojstra pri nujnih popravilih v vašem domu:

če se vam pokvari notranja vodovodna ali električna napeljava,

če se vam zamašijo odtoki ali pokvari ogrevanje,

če se vam poškodujejo vrata, okna, streha ali ključavnice na vhodnih vratih

in tudi če izgubite ključe ali vam jih ukradejo.

Foto: Arhiv ponudnika

V paketu Preprosto ASISTENCA – POMLAD 2024 si lahko do konca leta 2024 zagotovite kar 20 odstotkov popusta na trenutno regulirano ceno zemeljskega plina, brez vezave.

Domska asistenca, ki vam zagotovi tudi začasno namestitev

Domska asistenca, ki je pri Adriaplinu vključena v paket Preprosto ASISTENCA – POMLAD 2024, bo za vas in vašo družino poskrbela, tudi če bodo poškodbe doma zahtevale začasno izselitev. Z omenjenim paketom bo domska asistenca poskrbela tudi za organizacijo začasne namestitve ter celo prevoz do nje.