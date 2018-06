Sliko Roberta in Pike Kranjec prodali za 3.000 evrov #foto

Priljubljeni skakalec Robert Kranjec in njegova hčerka Pika sta že nekaj let ponosna ambasadorja znamke za risanje in pisanje, zdaj pa so njuno sliko, ki sta jo ustvarila skupaj, prodali za 3.000 evrov.

Smučarski skakalec Robert Kranjec in njegova hčerka Pika sta v okviru dobrodelne akcije za Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Moste ustvarila umetnino, ki je šla takoj po nastanku na licitacijo.

Kreativnost Pike in Robija, ki sta že dve leti ponosna ambasadorja znamke Aero, so nagradili udeleženci dogodka in sliko so na koncu prodali najvišjemu ponudniku za kar 3.000 evrov.

Foto: Peter Irman

Foto: Peter Irman

Foto: Peter Irman

Pika in Robi sta narisala tako imenovano drevo življenja, ki prikazuje družino in blaginjo, pri čemer sta zelo uživala. Še posebej Pika, ki je razkrila, da zelo rada riše in ustvarja. Poleg tega se rada igra z barbikami, njena priljubljena aktivnost pa je tudi atletika.

Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste bo vsa zbrana sredstva od prodaje slike namenila ogroženim družinam in otrokom.