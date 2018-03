Samo korak vas loči od sanjskega doma

Vsebino omogoča Senčila SONAL d.o.o.

Po eni strani dizajn, ki vam je pisan na kožo in ki se bo popolnoma zlil z vašo predstavo o idealni hiši, po drugi strani pa izbira pametnih in premišljenih rešitev, ki bodo vašo hišo spremenile v udobno gnezdo, v katerem boste ustvarili najlepše spomine.

Preden se lotite zasnove: kaj bo pričaralo pravo toplino doma?

Idealno harmonijo bivanja bo poleg dovršene arhitekture in izbranega dizajna krojila tudi izbira materialov in rešitev. Ta bo vplivala na to, da vam bo pozimi toplo, poleti pa prijetno hladno.

Svoj dom morate zato od zunaj zaščititi pred vremenskimi vplivi, ki skozi steklene površine pronicajo v vaše bivalne prostore.

Pri zasnovi hiše dodajte pomembno komponento, ki bo poskrbela za tisto pravo in končno mero popolnega udobja: to je toplotno udobje. To pomeni, da morate po eni strani preprečiti pregrevanje prostorov (z zunanjimi žaluzijami, markizami ali roletami) in hkrati poskrbeti za zmanjševanje sevanja mraza pozimi. Oknom zato dodajte žaluzije, ki bodo vaš dom ščitile pred osončenjem in pregrevanjem prostorov ter hkrati vaši hiši dodale nekaj prefinjene sodobnosti.

Zakaj so žaluzije vedno prava izbira?

Žaluzije so popoln modni dodatek, predstavljajo pa tudi ali predvsem sodobno rešitev senčenja, saj so izjemno učinkovit ovoj zgradbe. Z njimi boste zmanjšali porabo energije in tako dosegli predvsem dvoje: varovanje okolja in nižanje stroškov v gospodinjstvu.

Žaluzije so vsestranske, saj vam bodo stoodstotno služile vse letne čase: s prilagodljivim senčenjem boste lahko za osvetlitev prostora izkoristili dnevno svetlobo in tako prihranili od 50 do 80 odstotkov stroškov za elektriko, tudi pozimi. Sodobni sistemi senčenja namreč regulirajo in dozirajo energijo glede na čas v dnevu in glede na letni čas.

V naših zemljepisnih širinah moč sonca znaša do 500 W/m2 steklene površine (na notranji strani prostora) – energija, ki bi jo med sezono ogrevanja nujno morali izkoristiti kot vir toplote.

Po drugi strani v vročih letnih časih senčenje učinkuje kot pasivno ohlajanje, in to brez pomoči klimatske naprave. V senčenih prostorih namreč lahko pričarate kar za pet stopinj Celzija nižjo temperaturo v primerjavi s prostori, ki jih ne boste zasenčili.

Poleti lahko poskrbimo za prijetne nižje temperature brez klimatske naprave, in sicer s pravo izbiro žaluzij. Pri tem boste poskrbeli za takojšnje nižanje stroškov za elektriko.

S pametnim sistemom senčenja si lahko zagotovite, da boste imeli doma dovolj dnevne svetlobe in hkrati dovolj intime pred zunanjimi opazovalci.

Pomembno je, da lahko količino dnevne svetlobe brez bleščanja stalno uravnavamo glede na delo, ki ga opravljamo. Inovativni sistemi senčenja ponujajo najboljšo rešitev, saj omogočajo, da steklene površine pri direktnem soncu "zatemnimo" do 90 odstotkov in več ter jih v času zmanjšane moči svetlobe (začetek in konec dneva) odpremo. Steklo mora imeti v vsakem primeru visoko svetlobno prepustnost, zato da zdrave in naravne svetlobe ni treba prezgodaj nadomestiti z umetno.

Dnevna svetloba spodbuja zmogljivost ter stimulira telo in duha. Prilagodljivi sistemi senčenja so najboljši odgovor na izziv dnevne svetlobe. Uravnavajo ali usmerjajo naravni pad svetlobe glede na funkcijo prostora in okna spremenijo v svetlobna telesa z individualno nastavljivo količino svetlobe – točno tako, kot lahko pričakujemo od dobre osvetlitve.

Pet ključnih dejstev, ki govorijo v prid žaluzij 1#Poleti vas varujejo pred toplotnimi udari, znižujejo temperaturo v prostorih, in to brez pomoči klimatske naprave. 2#Pozimi vaše prostore varujejo pred energijskimi izgubami ter s pametnim senčenjem omogočajo več svetlobe in segrevanja prostorov skozi steklene površine. 3#Več svetlobe in hkrati več intime pred zunanjim svetom. 4#Vsestranska zaščita, tudi pred nepovabljenimi gosti. 5#Zaščita pred insekti.

Zakaj so žaluzije podjetja Senčila Sonal najboljša izbira za vaš dom?

Senčila Sonal je podjetje s 50-letno tradicijo in pravim inovativnim pristopom, ki je skozi izkušnje razvilo lastni produkt, ki zagotavlja stoodstotno udobje vašega bivanja.

Žaluzije Sonal so rezultat številnih študij in tako prilagojene potrebam svojih strank. Izvrstni materiali, na katere imate kar 20 let garancije, pestra izbira barvnih odtenkov in ne nazadnje dovršen mehanizem, ki vam bo omogočil, da boste že prvi dan doživeli vse prednosti, ki vam jih omogočajo vrhunske žaluzije.