Pripravite se na sezono ogrevanja in izkoristite spletne popuste!

Nenadna ohladitev in spremenljivo vreme nam spet dokazujeta, da ogrevalne sezone niso več tako predvidljive in stabilne kot včasih, zato moramo pri ogrevanju svojega doma biti prilagodljivi in hitro odzivni. Pri tem nam pomagajo novi, sodobni sistemi ogrevanja, ki nam omogočajo 100-% svobodo pri vklopu in regulaciji ogrevanja, ne glede na začetek in trajanje kurilne sezone.

Sodobno ogrevanje, ki ga odlikujeta varčnost in učinkovitost

IR ogrevanje, kamor spadajo tako IR paneli kot tudi IR talno gretje, je učinkovito in varčno zaradi samega principa delovanja. IR ogrevalni sistemi pri svojem delovanju vso elektriko spremenijo v toploto, zato ne prihaja do izgub prek medijev, kot so cevi ipd. Ti sistemi tudi hitro ogrejejo prostor, v katerem pa se toplota zadržuje dalj časa kot pri uporabi tistih sistemov ogrevanja, ki neposredno ogrevajo zrak. Ker je občutek toplote pri IR ogrevanju podoben toploti sonca, v prostoru za enako udobje ne potrebujete tako visoke temperature zraka kot pri drugih ogrevalnih sistemih. Hkrati so sistemi IR ogrevanja popolnoma neodvisni, zato vam omogočajo 100-% svobodo pri vklopu in regulaciji ogrevanja po posameznih prostorih, s čimer si zagotovite še dodatne prihranke pri ogrevanju. IR ogrevanje vam tako omogoča, da v vsakem prostoru porabite točno toliko energije, kolikor je potrebujete, hkrati pa je tak sistem odličen tudi za prehodna obdobja.

IR panel MySun Art Foto: arhiv ponudnika

Ugodno, a brez kompromisov pri udobju!

Sisteme IR ogrevanja odlikuje nizka začetna naložba, ki je neprimerljivo nižja od investicije v toplotno črpalko. Medtem ko bi za povprečno hišo s površino sto kvadratnih metrov pri zanesljivem ponudniku IR-ogrevanja MySun za električno IR talno gretje ali IR panele odšteli od 2.500 do 3.500 evrov, lahko za toplotno črpalko z montažo, inštalacijami in vsemi grelnimi telesi plačate tudi štiri- ali petkrat več.

Poleg cenovne ugodnosti pa so sistemi IR ogrevanja tudi izjemno udobni in prijazni za uporabo. IR ogrevanje namreč ne povzroča kroženja zraka, zato ne dviga prahu in ne izsušuje zraka, toplota pa je pri IR ogrevanju v prostoru enakomernejše razporejena kot pri klasičnih sistemih ogrevanja.

Električno IR talno gretje MySun Foto: arhiv ponudnika

Preprosto upravljanje z ogrevanjem – večje udobje, nižji stroški

IR paneli in IR talno gretje so neodvisni sistemi, kar pomeni, da lahko z ogrevanjem svobodno upravljate v vsakem prostoru posebej. V vsakem prostoru lahko torej natančno nastavite želeno temperaturo in po želji tudi različne urnike ogrevanja. Ta neodvisnost vam hkrati omogoča, da ogrevanje vklopite samo v določenih prostorih, kar je še posebej dobrodošlo v prehodnih obdobjih. Z nastavitvijo temperatur po prostorih ne dosežete le večjega udobja, ampak tudi optimizacijo stroškov ogrevanja, saj v vsakem prostoru porabite točno toliko, kolikor želite in potrebujete.

Spletna akcija –50 % na MySun termostate ob nakupu IR panelov ali talnega gretja MySun velja do 31. 10. 2024. Foto: arhiv ponudnika

Izkoristite jesensko spletno akcijo in si priskrbite ogrevanje po nižji ceni! Do 31. 10. 2024 si lahko v spletni trgovini MySun ob nakupu električnega talnega gretja ali IR panelov zagotovite katerikoli MySunov termostat po polovični ceni.