Pametna izbira pri gradnji ali prenovi: talno gretje MySun do –25 %!

Pomlad prinaša idealne pogoje za gradbena dela in prenove stanovanj, hiš in počitniških objektov. Vse več lastnikov stanovanjskih objektov se v fazi načrtovanja ogrevanja odloča za električno talno gretje, ki zaradi svoje učinkovitosti, enostavne vgradnje in dolgoročne zanesljivosti postaja ena najpogostejših rešitev ogrevanja tako pri novogradnjah kot tudi pri prenovah.

Energetsko učinkovito, hitro odzivno in neodvisno

Električno talno gretje je sistem ogrevanja, pri katerem se grelni elementi (t. i. grelne preproge ali grelne folije) vgradijo neposredno pod talno oblogo. Tla se zato hitro ogrejejo, enakomerno porazdeljena toplota po tleh pa ustvarja prijeten občutek udobja. Poleg visokega bivalnega udobja električno talno gretje zagotavlja tudi visoko raven učinkovitosti, saj ima skoraj idealen profil toplote, ki ga z radiatorskim ogrevanjem ne moremo doseči.

Je cenovno ugodna, energetsko varčna in zdrava rešitev za vaš dom, ki zagotavlja številne prednosti:

Preprosta vgradnja brez večjih gradbenih del : v primerjavi s klasičnim talnim gretjem je električno talno gretje lažje in tanjše ter ne potrebuje kotla, kotlovnice in cevi.

: v primerjavi s klasičnim talnim gretjem je električno talno gretje lažje in tanjše ter ne potrebuje kotla, kotlovnice in cevi. Izjemno tanko in primerno za vgradnjo pod skoraj vse vrste talnih oblog : električno talno gretje lahko vgradite pod večino končnih talnih oblog, kot so parketi, vinili, laminat, ploščice, PVC, topli pod, mikrotoping ... Izbirate lahko med dvema sistemoma, in sicer grelnimi preprogami (za pode, ki se lepijo na tla, npr. ploščice) ter grelnimi folijami (za pod plavajoče pode, npr. laminat). Oba sistema sta zelo tanka, zato sta idealna rešitev pri prenovah, kjer ste omejeni z višino tal.

: električno talno gretje lahko vgradite pod večino končnih talnih oblog, kot so parketi, vinili, laminat, ploščice, PVC, topli pod, mikrotoping ... Izbirate lahko med dvema sistemoma, in sicer (za pode, ki se lepijo na tla, npr. ploščice) ter (za pod plavajoče pode, npr. laminat). Oba sistema sta zelo tanka, zato sta idealna rešitev pri prenovah, kjer ste omejeni z višino tal. Popolnoma neodvisno in prilagodljivo: sistemi električnega talnega gretja so popolnoma neodvisni, vgrajujete jih po posameznih prostorih. To vam omogoča popolno svobodo pri vklopu in upravljanju ogrevanja, zato v vsakem prostoru porabite točno toliko energije, kolikor je potrebujete.

Električno talno gretje MySun Foto: arhiv ponudnika

Udobje tudi na vikendu ali ob morju

Električno talno ogrevanje ni le rešitev za ogrevanje vašega doma, ampak tudi za vikende, počitniške hiške ali apartmaje. V takšnih objektih je namreč poleg udobja in učinkovitosti ključno tudi to, da je ogrevalni sistem hitro odziven in upravljiv na daljavo ter da ne zahteva vzdrževanja.

Preprosto upravljanje z ogrevanjem – večje udobje, nižji stroški

Z digitalnimi termostati MySun lahko natančno nastavljate urnike ogrevanja po prostorih in tako dodatno optimizirate delovanje in porabo. Za razliko od centralnih sistemov ogrevanja lahko električno talno gretje tudi vklapljate in izklapljate po posameznih prostorih, kar je še posebej dobrodošlo v prehodnih obdobjih. S takšnim upravljanjem ogrevanja ne dosežete le večjega udobja, ampak tudi optimizacijo stroškov, saj v vsakem prostoru porabite točno toliko, kolikor želite in potrebujete.

spomladanske akcije si ob spletnem nakupu znižanega električnega talnega gretja zagotovite še 25-odstotni popust na vse termostate MySun, kar predstavlja dodatno priložnost za prihranke. Spletna akcija je na voljo na V sklopu aktualne MySunovesi ob spletnem nakupu znižanega električnega talnega gretja zagotovite, kar predstavlja dodatno priložnost za prihranke. Spletna akcija je na voljo na www.mysun.si in velja do 30. 4. 2025.

Izkoristite MySunovo spletno akcijo: –25 % na termostate MySun ob nakupu talnega gretja. Foto: arhiv ponudnika